La única tradición que Kate Middleton ha roto en el día de San Patricio

En su papel como coronel honorario de la Guardia Irlandesa, la princesa de Gales ha presidido el tradicional desfile en el cuartel de los Mons Barracks en Aldershot, para cumplir con la tradición de entregar los shamrocks o ramilletes de trébol a los oficiales y guardias del regimiento. Como es costumbre, tampoco se olvidó de imponer su ramillete a Seamus, el perro Lobero Irlandés que es la mascota del regimiento.

Fiel a la tradición de este día, Kate ha optado por vestir 'todo al verde', donde la pieza protagonista de su estilismo era un abrigo cruzado de corte clásico y largo midi de Alexander McQueen que cubría una falda en color negro del mismo diseñador. Para romper con la monocromía del abrigo, ha lucido un cinturón negro. Como complementos ha optado por unas botas de ante de Ralph Lauren, guantes del mismo color de Cornelia James, y tocado en forma de boina de Gina Foster que lució en 2014 y 2018. Como joyas, ha lucido unos pendientes de esmeraldas y diamantes de Asprey London.

Un día en el que, además de cumplir con vestir de verde, Kate Middleton ha cumplido con el resto de las tradiciones, menos una. Como es habitual en este día, se han entregado las medallas correspondientes a los soldados como reconocimiento por su servicio y buena conducta, ha repartido los ramilletes al igual que también se lo han prendido en la solapa. También ha podido charlar con los 'mini micks', los jóvenes cadetes de Irlanda del Norte, y ha posado con los suboficiales y sargentos en la foto oficial.

Como es habitual, la princesa concluye su visita a la Guardia Irlandesa invitando a una ronda de cervezas y compartiendo bebida con los soldados. En esta ocasión, ha preferido brindar con un refresco ya que la princesa hablaba recientemente de cómo ha cambiado su vida un año después de anunciar que estaba en remisión de cáncer. "Desde mi diagnóstico, apenas he tomado alcohol. Es algo de lo que ahora tengo que ser mucho más consciente", comentó durante una visita previa a una cervecería en el Borough Market de Londres.