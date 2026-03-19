Felipe VI y Mattarella sorprenden en Salamanca tomándose un café en plena Plaza Mayor

El rey Felipe VI ha protagonizado este jueves una entrañable y cercana visita a Salamanca, ciudad que ha elegido para acompañar al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. El motivo principal de este encuentro institucional al más alto nivel ha sido el acto oficial mediante el cual la prestigiosa Institución académica salmantina ha otorgado el grado de doctor honoris causa al dirigente político extranjero, reconociendo así su dilatada trayectoria y los fuertes lazos que unen a ambas naciones europeas.

La agenda oficial ha arrancado pasadas las 11:00 horas, momento en el que el monarca español ha hecho su llegada al corazón monumental de la capital tormesina. Lejos de limitarse a los rígidos protocolos habituales, ambos jefes de Estado han optado por recorrer a pie diversas calles del casco histórico, permitiendo a los ciudadanos y turistas congregados disfrutar de una estampa inusual y cercana de los representantes públicos.

Durante este distendido paseo, la comitiva ha realizado varias paradas significativas. Una de las más destacadas ha tenido lugar en la majestuosa escalinata del Palacio de Anaya. En ese punto, el Rey y el mandatario invitado han detenido su marcha para conversar amigablemente con un grupo de jóvenes estudiantes procedentes de Italia, quienes han expresado su sincero agradecimiento por el interés mostrado hacia su situación académica y personal lejos de sus hogares.

Tras este emotivo intercambio, las autoridades han continuado su trayecto descendiendo por la emblemática Rúa Mayor. El destino de esta caminata no ha sido otro que la célebre Plaza Mayor de la localidad castellanoleonesa, considerada una de las más bellas de toda España. En este marco incomparable, ambos líderes han decidido hacer un alto en el camino y sentarse en la terraza del restaurante Nero, donde han disfrutado de un café a la vista de los transeúntes, evidenciando la excelente sintonía personal y diplomática que mantienen.

Una vez finalizado este breve descanso en el sector de la hostelería local, la delegación se ha dirigido al solemne Paraninfo de las Escuelas Mayores, perteneciente a la Universidad. Ha sido en este recinto histórico donde se ha celebrado el acto de investidura, consolidando una jornada que refuerza el papel de la Corona como principal baluarte de la política exterior española y afianza las relaciones bilaterales con un socio estratégico del sur de Europa.