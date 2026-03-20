Mette-Marit de Noruega rompe su silencio: "Nunca debí haber conocido a Epstein"

En los últimos meses, la situación personal de la princesa Mette-Marit ha experimentado importantes cambios. Desde el proceso judicial que involucra a su hijo, Marius Borg, a la filtración de las informaciones que vinculan a la esposa del príncipe Haakon con el empresario Jeffrey Epstein, sin olvidar la fibrosis pulmonar crónica que padece y de la que está esperando un trasplante.

Estos acontecimientos han llevado a la princesa a alejarse temporalmente de la vida pública, incluso a no participar en la próxima visita de Estado que van a realizar los reyes Felipe y Matilde de los belgas a Noruega, si bien se la ha visto en varias ocasiones acudiendo a visitar a su hijo al hospital y a la cárcel en compañía de su marido, el príncipe Haakon, y de su hija, la princesa Ingrid Alexandra.

Un alejamiento que va a romper después de que la TV pública noruega NRK haya anunciado que va a entrevistar en exclusiva a la princesa heredera: "NRK ha entrevistado a Mette-Marit", daba inicio al mensaje con el que la televisión ha hecho pública la entrevista. De momento se desconoce el contenido de la entrevista, aunque sí se sabe que ha sido grabada en el Palacio de Skaugum, donde residen los príncipes herederos.

Desde la oficina de comunicación del Palacio Real noruego, ha comentado que "nos gustaría informarles de que hoy, jueves 19 de marzo, los príncipes herederos concedieron una entrevista a NRK sobre el caso Epstein". Tal y como apunta el periódico Aftenposten, la entrevista se emitirá este viernes 20 de marzo.

No es la primera entrevista que realizan Mette-Marit y Haakon en los medios de comunicación. Poco después del arresto de Marius Borg, los príncipes ofrecieron una entrevista, aunque no respondieron a las cuestiones relacionadas con el caso que podrían llevar al joven a prisión, después de que la Fiscalía haya solicitado una pena de 7 años y 7 meses, y cuya sentencia se conocerá el próximo mes de mayo.

Según ha informado la cadena NRK, la entrevista tuvo que limitarse a 20 minutos debido al estado de salud de Mette-Marit. Asimismo, la cadena de TV ha tenido total libertad para elegir las preguntas de la entrevista, que ha realizado el presentador Petter Oulie-Hauge.

Entre las preguntas realizadas, están las de cómo conoció a Epstein; cuando buscó Epstein en Google; la estancia en la casa de Epstein en Palm Beach y una experiencia desagradable; ¿quién pagó la estancia en Palm Beach?; el correo electrónico sobre una "boda aburrida"; el comentario "París es un buen lugar para la infidelidad"; que ella confió en Epstein durante una etapa difícil de su vida, y si fue entonces cuando terminó la relación; ¿Quién sabía de esa amistad?; Lo que sabía el príncipe heredero Haakon; lo que lamenta la princesa heredera Mette-Marit; el apoyo de la pareja real: la motivación para ocupar el puesto real.