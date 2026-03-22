La Reina Sofía se quita el luto y deslumbra en Miami vestida por Alejandro de Miguel

La reina Sofía ha viajado a Estados Unidos para encabezar la iniciativa America&Spain250, como presidenta de honor del Queen Sofía Spanish Institute. Un proyecto con el que busca reforzar los lazos históricos, culturales y educativos entre España y Estados Unidos de cara al 250 aniversario de la independencia estadounidense que se celebra en julio de 2026.

La Reina Sofía con los galardonados de la noche

Tras semanas de luto por la princesa Irene, ha dejado el luto para optar por otros colores. Para el primer día en Miami, llevó traje de chaqueta satinada, sin solapas, en azul Klein que ha combinado con pantalón negro de corte recto y salones negros a juego. Como complementos, lució un collar de perlas de doble vuelta y broche dorado.

Al día siguiente, visitó las instalaciones del Masters 1000 de Miami, donde pudo saludar personalmente y mantener una charla con los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar.

Posteriormente, presidió, en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), la entrega de los Premios Sofía a la Excelencia por su contribución a los lazos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica. Para este evento, la reina Sofía se decantó por un vestido de seda largo azul Klein, de cuello redondo, con drapeado en el pecho y recogido en la cintura con un bordado floral de lentejuelas en la cadera, del modisto toledano Alejandro de Miguel.

La Reina Sofía con Frank y Haydée Rainieri

Una gala en la que fueron galardonados el filántropo cubano Jorge M. Pérez, junto a su esposa Darlene Pérez, quien ha dedicado más de 30 años a la defensa de la atención médica, la educación y las artes, así como los empresarios y humanitarios dominicanos Frank y Haydée Rainieri, quienes transformaron Punta Cana, en la República Dominicana, en un destino turístico mundial.

Entre las personalidades que han recibido anteriormente este premio figuran, entre otros, Mario Vargas Llosa, el tenor Plácido Domingo, Gloria y Emilio Estefan, el chef José Andrés, Penélope Cruz o el expresidente Bill Clinton.