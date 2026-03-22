La sorprendente confesión del príncipe Guillermo: no es devoto, pero cree en la Iglesia de Inglaterra

Sarah Mullally será nombrada el próximo miércoles como la nueva y primera arzobispa de Canterbury, es decir, la jefa espiritual de la Iglesia Anglicana en todo el mundo. A una ceremonia a la que, tal y como marca el protocolo, asistirá el príncipe heredero en compañía de su mujer, en la catedral de Canterbury.

Con motivo de ese nombramiento, el príncipe Guillermo ha ofrecido una de sus entrevistas más personales en The Times, después de que su compromiso con la fe haya sido cuestionado durante mucho tiempo. En la entrevista ha hablado por primera vez sobre temas que tradicionalmente la realeza británica suele tratar con mucha cautela, como la fe y su futuro papel como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.

A diferencia de su padre, el rey Carlos III, o de la reina Isabel II, quienes siempre mostraron una devoción pública muy profunda, para Guillermo la religión forma parte de su deber institucional, aunque insiste en que la vivirá adaptándola a su realidad personal y familiar. "Puede que no vaya a la iglesia todos los días, pero creo en ella, quiero apoyarla y este es un aspecto importante de mi papel actual y próximo, y me lo tomaré muy en serio, a mi manera".

Asimismo, aunque respeta profundamente la institución, no se siente cómodo con las demostraciones públicas de fe y sugiere un enfoque más moderno, dando a entender que su liderazgo espiritual será menos tradicional y más adaptado a los tiempos actuales.

Guillermo enfatizó que, para él, la religión se manifiesta a través de los valores y la acción social más que a través del rito eclesiástico. Su trabajo con las personas sin hogar y la salud mental son, desde su perspectiva, una forma de ejercer esos valores cristianos de compasión y servicio.

Si en la actualidad el papel del monarca en la Iglesia de Inglaterra es en gran medida ceremonial, todavía debe aprobar el nombramiento de los obispos y prestar juramento de defender la religión anglicana, sin olvidar que, durante la ceremonia de coronación, el nuevo monarca es ungido por el arzobispo mediante el óleo sagrado, un rito que simboliza el don del Espíritu Santo, en las manos, el pecho y la cabeza, por lo que el monarca se convierte en una figura consagrada y no en una mera figura constitucional.

Cuando Guillermo ascienda al trono, heredará el título de 'gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra'. En la entrevista, deja entrever una transición en cómo se percibirá este cargo. Al igual que su padre, parece interesado en el concepto de ser un "defensor de las fes" (en plural), buscando representar a una Gran Bretaña multirreligiosa y no solo a la comunidad anglicana. Algo que ya dejó ver en su coronación Carlos III, que comenzó con una procesión interreligiosa, que incluyó líderes de todas las confesiones religiosas.

El deseo del príncipe Guillermo es el de forjar una relación fluida con la nueva arzobispa Mullaly, algo que no fue posible con el anterior arzobispo Welby. Quizás el hecho de que Mullaly y el príncipe Guillermo sean seguidores del Aston Villa, puede ser un primer paso para entenderse.