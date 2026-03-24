Mette-Marit reaparece con máquina de oxígeno mientras su imagen se hunde

La Monarquía noruega, históricamente una de las más estables y queridas de Europa, se enfrenta hoy a una tormenta perfecta que combina la fragilidad biológica con un profundo desgaste institucional. Las recientes imágenes captadas en los alrededores del Palacio de Skaugum, la residencia oficial de los herederos, no han hecho más que confirmar que el estado de la princesa Mette-Marit ha cruzado el umbral de la preocupación médica para convertirse en una cuestión de debate nacional. La futura reina consorte ha reaparecido en público caminando con la ayuda de gafas nasales para la oxigenación, un dispositivo médico que evidencia el avance de la fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018. El príncipe Haakon, en un gesto de apoyo que ha sido interpretado tanto como un acto de devoción como una señal de alarma, caminaba a su lado cargando personalmente con la pesada bombona de oxígeno, una estampa de vulnerabilidad que choca frontalmente con la imagen de fortaleza que tradicionalmente proyecta la Corona.

Sin embargo, lo que ha transformado este paseo en un asunto de Estado es la identidad de las acompañantes de la pareja. Junto a la niñera que ha formado parte del núcleo duro de la crianza del futuro rey, se encontraba Lise Strand Bjarkli, una mujer de 60 años cuya presencia ha desatado un vendaval de especulaciones. Bjarkli no es una funcionaria de la Corte ni una amiga de la infancia; es una reconocida terapeuta de parejas, coach y orientadora que dirige la empresa Min Livskraft AS. Su inclusión en un paseo privado de los príncipes ha sido leída por la prensa especializada como una confirmación indirecta de que el matrimonio atraviesa una crisis profunda. La presión de la enfermedad crónica de Mette-Marit, sumada a los constantes escándalos que rodean a su hijo mayor, Marius Borg Høiby, parece haber pasado factura a la estabilidad emocional de la pareja heredera, obligándoles a recurrir a asesoramiento profesional externo para salvar su unión.

La figura de Marius Borg Høiby es, precisamente, el epicentro del terremoto que está hundiendo la popularidad de la princesa. En los últimos meses, el joven ha protagonizado una serie de incidentes judiciales, incluyendo acusaciones de agresión física y psicológica a sus parejas, consumo de sustancias y un estilo de vida que colisiona directamente con los valores de la institución monárquica. La gestión de esta crisis por parte de Mette-Marit ha sido duramente criticada por la opinión pública noruega, que percibe un exceso de proteccionismo maternal por encima del deber institucional.

A este descontento se suma una de las sombras más oscuras y persistentes en el expediente de la princesa: su vinculación con el magnate Jeffrey Epstein. Aunque en 2019 Mette-Marit pidió disculpas públicas alegando "falta de juicio", la reciente desclasificación de documentos en 2026 ha revelado que la relación fue mucho más estrecha y prolongada de lo que ella admitió inicialmente. Los archivos muestran que mantuvo contacto con el depredador sexual entre 2011 y 2014, años después de que él fuera condenado por delitos con menores. Los correos filtrados revelan un tono de confianza alarmante, con frases donde la princesa le decía que él "estimulaba su cerebro" (you tickle my brain) o donde incluso bromeaba con él sobre qué imágenes poner de fondo de pantalla a su hijo Marius.

Además, se ha confirmado que Mette-Marit se alojó durante varios días en la mansión de Epstein en Palm Beach en 2013, un lugar hoy demolido por ser el epicentro de abusos sistemáticos. Esta falta de transparencia y la revelación de que ignoró las alertas sobre el pasado de Epstein —llegando a admitir en un correo de 2011 que lo había "buscado en Google" y que lo que vio "no tenía buena pinta", acompañándolo de un emoticono sonriente— han herido de muerte su credibilidad.

El resultado de este cúmulo de inestabilidad física y moral ha quedado plasmado en las últimas encuestas de opinión, que arrojan datos demoledores. Por primera vez en la historia moderna de Noruega, el consenso en torno a la figura de la futura reina se ha roto de forma drástica. Actualmente, casi la mitad de los noruegos manifiesta abiertamente que Mette-Marit no debería llegar a ocupar el trono como consorte. El descontento ciudadano no solo se nutre de los escándalos de su hijo o de sus amistades peligrosas del pasado, sino de una sensación creciente de que la princesa, debido a su salud y a sus constantes ausencias de la agenda oficial, no está en condiciones de asumir las pesadas responsabilidades que conlleva la Corona, especialmente en un momento en que el rey Harald muestra también signos evidentes de agotamiento.

Esta situación coloca a la Monarquía noruega en una encrucijada sin precedentes. Mientras el príncipe Haakon intenta proyectar una imagen de normalidad, la realidad de una consorte dependiente de oxígeno y asistida por terapeutas de pareja pinta un cuadro de fragilidad que los ciudadanos ya no parecen dispuestos a ignorar. La percepción de una "familia rota" que intenta sostenerse en pie a duras penas ha calado hondo en una sociedad que empieza a cuestionar si el futuro de Noruega puede descansar sobre los hombros de una pareja que parece estar librando demasiadas batallas personales al mismo tiempo. La reaparición en Skaugum no ha sido, por tanto, un signo de recuperación, sino el recordatorio visual de que el trono noruego se enfrenta a su desafío más difícil: sobrevivir al desencanto de su propio pueblo.

El escepticismo ciudadano nace de un cóctel explosivo de factores. Por un lado, el absentismo institucional de la princesa genera dudas sobre su idoneidad para las cargas del trono en un momento en que el rey Harald también muestra una salud muy debilitada. Por otro, la percepción de opacidad en la gestión de los problemas de su hijo mayor ha quebrado la confianza de una sociedad que exige ejemplaridad. La imagen de Mette-Marit en los jardines de Skaugum, aferrada a su bombona de oxígeno y acompañada por una terapeuta de parejas, funciona como la metáfora perfecta de una Monarquía que lucha por recuperar el aliento en medio de una atmósfera viciada por la enfermedad, la polémica familiar y el desapego de su propio pueblo.