Con la joya de su principal detractora y por sorpresa: Mette-Marit reaparece en la recepción a los reyes de Bélgica

Con motivo de la visita de Estado de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica a Noruega, la princesa Mette-Marit ha reaparecido en la ceremonia de bienvenida y audiencia, después de ocho semanas retirada de la vida institucional y días después de la entrevista en la cadena de televisión NRK en la que trató de explicar su relación con Jeffrey Epstein y por las imágenes en las que la hemos visto pasear con oxígeno junto a su marido.

Esta aparición supone un golpe de efecto tras una entrevista que no ha convencido a la población noruega; su presencia junto a su esposo, caminando de la mano, reafirma su papel como princesa heredera de Noruega en un momento en el que está más cuestionada que nunca.

Haakon y Mette-Marit con la reina Sonja y la reina Matilde

En esta reaparición la princesa ha lucido una joya que perteneció a la princesa Ragnhild, la hermana mayor del rey Harald y la única persona de la Familia Real noruega que se atrevió a oponerse públicamente a que Mette-Marit fuera reina. Lo hizo durante una polémica entrevista en la televisión en 2004: "Espero morirme antes del día en que la princesa heredera Mette-Marit se convierta en reina de Noruega. De verdad espero que eso no pase". La princesa Ragnhild, que falleció en 2012, no ha podido ver cómo se ha ido complicando la situación de su familia tras la aparición de Mette-Marit en los papeles de Epstein o la situación judicial de Marius Borg.

En cuanto a la joya que lució Mette-Marit sobre un conjunto de falda y chaqueta de Dior valorado en 9.700 dólares, se trata de un broche de oro blanco, diamantes y perlas que perteneció a la princesa Ragnhild. Aunque se desconoce la procedencia exacta de la joya, probablemente perteneció a la reina Maud; la princesa ya la había lucido en otras ocasiones, la última con motivo del día de la Constitución de Noruega.

Por la noche tuvo lugar una cena de gala a la que finalmente no asistió Mette-Marit, ausencia que el rey Harald justificó así al comienzo de su discurso: "Sé que nuestra querida princesa heredera hubiera querido estar esta noche con nosotros. Desafortunadamente no puede asistir por sus problemas de salud".

Las protagonistas de la velada fueron la reina Sonja y la reina Matilde con un gran despliegue de tiaras. La reina Sonja optó por la tiara de perlas y diamantes de la reina Maud, una réplica exacta realizada por Garrard puesto que la original fue robada en 1995. Completó el conjunto con un collar y un broche sobre la Orden de Leopoldo y la Orden de la Familia Real del rey Harald.

En cuanto a la reina Matilde de los belgas, lució la tiara de diamantes de las Nueve Provincias, que fue un regalo a la reina Astrid cuando se casó con el rey Leopoldo de Bélgica en 1926. Acompañó la pieza con unos pendientes de diamantes y la Orden de San Olav.