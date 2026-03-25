La incómoda visita del presidente de Senegal a Felipe VI

El Gobierno de Sánchez ha vuelto a colocar a Felipe VI en una situación incómoda, ya que ha recibido en el Palacio Real al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, justo después de que haya aprobado una ley que duplica las penas de prisión para castigar las relaciones homosexuales con penas de hasta 10 años de cárcel —hasta ahora eran cinco años de prisión—, y multas de hasta 15.000 euros, y que convierte a Senegal en uno de los más represivos del continente africano.

Una visita que se carga de un plumazo el relato del Gobierno "más progresista" que presume de "defensor de los derechos humanos" y de estar "en el lado bueno de la historia", pero que no ha dudado en recibir mientras le hace donaciones millonarias a través de un nuevo "Marco de Asociación País 2026-2030". Aunque la cuantía exacta que ha aportado el Gobierno de España todavía se desconoce, se prevé que sea de más de 180 millones de euros. Uno de los objetivos de este acuerdo es frenar el envío de inmigrantes irregulares a España. El anterior Marco, de 2019 a 2023, fue de 128 millones de euros.

Una firma del acuerdo del que ha dado buena cuenta el ministro José Manuel Albares en la red social X publicando fotografías del encuentro con su homólogo Cheikh Niang con el mensaje "Reforzamos nuestras excelentes relaciones de amistad y cooperación con la firma del nuevo Marco de Asociación País 2026-2030. Senegal es un socio prioritario en África".

Recibo en Madrid a mi homólogo senegalés @CheikhNiang_, en el marco de la visita del presidente de Senegal. Reforzamos nuestras excelentes relaciones de amistad y cooperación con la firma del nuevo Marco de Asociación País 2026-2030. Senegal es un socio prioritario en África. pic.twitter.com/LpyhAEEC9x — José Manuel Albares (@jmalbares) March 23, 2026

Al ser una invitación del Gobierno, que es quien dirige la política exterior, don Felipe y doña Letizia han ofrecido un almuerzo en su honor, en el que no ha habido recibimiento con honores, al tratarse de una invitación del Gobierno y no de los Reyes.

El presidente de Senegal ha llegado directamente al Palacio Real donde ha mantenido un encuentro con el Rey y posteriormente al almuerzo. Se trata de su segunda visita oficial a España, después de asistir en Sevilla, el pasado mes de junio, a la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas.

Para la ocasión, la reina Letizia ha lucidopor séptima vez un dos piezas de cheviot gris en silueta new look de Felipe Varela, con chaqueta ajustada con cinturón que enmarca la cintura, falda de largo midi por debajo de la rodilla y bordados en color azul cosidos a mano, y que estrenó el día de la Fiesta Nacional de 2017, y que ha combinado con unos salones de tacón bajo azul.