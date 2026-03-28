Así será la Semana Santa de la Familia Real: de la intensa agenda de la reina Sofía a la 'privacidad' de los Reyes

En una Semana Santa especialmente complicada tras el fallecimiento de su hermana Irene de Grecia, y de quien fuera su prima y confidente Tatiana Radziwill, la reina Sofía ya está en Mallorca para pasar unos días de descanso. Se trata del primer viaje a la isla sin su hermana, con quien pasaba largas temporadas en Marivent.

En esta ocasión no ha viajado en solitario, sino que lo ha hecho en compañía de la infanta Cristina. Las dos aterrizaron en Palma ayer viernes 27 de marzo por la tarde. La infanta no había regresado a Mallorca desde el pasado mes de noviembre, cuando estuvo en la isla pasando un fin de semana con amigos.

La reina Sofía es la única que sigue manteniendo la unión entre la Familia Real y Mallorca, y como es tradición, presidirá este Lunes Santo el concierto anual de Pascua de la orquesta sinfónica de las Islas Baleares, que interpretará el Réquiem de Verdi a beneficio de Proyecto Hombre Baleares, entidad presidida por el sacerdote Tomeu Catalá, gran amigo de la reina Sofía, y que realiza una labor encomiable para que las personas drogodependientes puedan vivir una vida libre de adicciones.

Un concierto donde la reina Sofía podrá disfrutar de una de sus grandes pasiones, la música, y que, probablemente, acuda acompañada de la infanta Cristina.

Días después, la reina Sofía se trasladará a Cartagena, concretamente el Jueves Santo para asistir a la salida del cortejo de la procesión del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros, desde la Real Sociedad de Amigos del País. Ya el Viernes Santo, se trasladará a Murcia y desde la plaza del Cardenal Belluga, verá la procesión de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cofradía que procesiona con los pasos de Francisco Salzillo. Es previsible que acuda a Murcia en compañía de sus hijas la infanta Elena y la infanta Cristina.

En cuanto a don Felipe y doña Letizia, de momento sabemos que no tienen actos oficiales en su agenda durante la Semana Santa, para aprovechar el tiempo en familia. La princesa Leonor ya se encuentra de vacaciones desde ayer viernes 27 de marzo y en breves días se incorporará la infanta Sofía, que sigue en Lisboa.

Atrás quedaron las vacaciones de Semana Santa en el Palacio de Marivent, para ver las procesiones en el centro de Palma, salir a navegar o asistir misa del Domingo de Pascua, a la que dejaron de acudir en 2019 después del incidente que protagonizaron doña Sofía y doña Letizia en 2018.

Al igual que en años anteriores, los Reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía podrían visitar alguna de las procesiones que se celebran en Madrid como hicieron el Sábado Santo de 2024 cuando acudieron a la puerta de la iglesia de las Calatravas de la calle de Alcalá para ver la procesión de Nuestra Señora de la Soledad —El Encuentro— o en 2023 cuando asistieron a la representación de la Pasión en Chinchón. El año pasado, no hubo ninguna aparición pública...