Histórica visita de Léon XIV a Mónaco, con los príncipes Jacques y Gabriela como protagonistas

León XIV ha realizado este sábado su primer viaje apostólico a un país europeo, concretamente al Principado de Mónaco, donde los príncipes Alberto II y Charlène ejercen de anfitriones del Santo Padre.

Se trata de una jornada histórica porque es la segunda vez que un pontífice pisa el Principado, ya que la primera fue el papa Pablo III en 1538.

El Santo Padre ha llegado al Principado de Mónaco en helicóptero desde el Vaticano, sobre las 09:00 de la mañana, donde ha sido recibido con honores por una guardia del Ejército monegasco. Allí le esperaban Alberto II y la princesa Charlène, que ha vestido de blanco gracias al "privilegio de blanco" que le corresponde como consorte de un soberano católico, y ha lucido una mantilla del mismo color.

A continuación, se ha izado la bandera de el Vaticano y mientras repicaban las campanas de las iglesias de Mónaco se han lanzado salvas de honor en señal de bienvenida. Posteriormente se han desplazado al Palacio del Príncipe, donde se ha realizado la ceremonia de bienvenida oficial. Allí el papa ha podido saludar a los hijos de los príncipes, Jacques y Gabriela, que vestía de blanco como su madre, y donde no han faltado la princesa Carolina, la princesa Estefanía y así como Charlotte Casiraghi, Pierre Casiraghi y su mujer Beatrice Borromeo; Luis Ducruet y su mujer Marie Chevallier y Paulina Ducruet, todos vestidos de negro y con mantillas negras a juego a modo de velo.

Tras el recibimiento oficial y un recorrido inicial por las instalaciones, el papa y el príncipe Alberto II se dirigieron al Salón de Famille, donde mantuvieron un encuentro de carácter privado, en el que abordaron diversos asuntos de interés mutuo. Posteriormente, procedieron al tradicional intercambio de regalos y posaron para las fotografías oficiales. Concluido el diálogo a puerta cerrada, ambas autoridades ofrecieron sus respectivos discursos en el balcón para saludar a la multitud congregada.

La agenda del día incluye además la firma en el libro de honor dentro del Salón de los Espejos y una presentación formal de la familia en la Sala de la Guardia, pasos previos a su solemne descenso hacia el majestuoso Patio de Honor del complejo.

Como broche final mantendrá un encuentro con la comunidad católica en la Catedral de la Inmaculada Concepción después la reunión con los jóvenes en la plaza frente a la iglesia de Sainte-Dévote y finalmente, la misa de clausura en el Estadio Luis II. Después regresará a Roma donde mañana presidirá su primera Semana Santa como pontífice.

La visita de León XIV es un reconocimiento de el Vaticano al Principado de Mónaco, uno de los pocos países de Europa donde el catolicismo sigue siendo religión oficial del Estado, al igual que Malta o Liechtenstein. Además, los soberanos de Mónaco son entronizados con la fórmula "por la gracia de Dios".

Alberto II, hace unos meses, se negó a dar el trámite a una ley para regular el aborto que había sido aprobada por mayoría en la Asamblea de Mónaco y en la que el príncipe hizo valer sus prerrogativas constitucionales, subrayando que su profunda fe católica y el reconocimiento oficial de la religión en el Principado, le impedían firmarla. Una decisión que, si bien fue criticada, no fue más allá por parte de los dirigentes políticos monegascos.

En 1887, el papa León XIII estableció Mónaco como obispado, y desde entonces, la Constitución del Principado recogió que el catolicismo sería religión oficial. San Juan Pablo II, elevó a Mónaco a arzobispado en 1981.