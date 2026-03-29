Preocupación en Noruega: Mette-Marit obtiene el certificado de discapacidad y la princesa Astrid, ingresada

Mientras sigue a la espera de un trasplante de pulmón, debido a la fibrosis pulmonar crónica que fue diagnosticada en 2018, y después de ser fotografiada paseando con su marido por los alrededores de su residencia oficial de Skaugum utilizando una máquina de oxígeno, la princesa Mette-Marit ha recibido un certificado de discapacidad administrativo.

Tal y como ha desvelado el medio noruego 'Se og Hør' se puede ver a Mette Marit en el asiento del copiloto de un coche portando consigo una tarjeta denominada HC-bevis, que es un permiso oficial que permite aparcar en las plazas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad física.

Se trata de un documento administrativo que reconoce que la persona que lo porta tiene dificultades y necesita acceso adaptado a plazas de aparcamiento reservadas a personas que cumplan una serie de requisitos. Para poder optar a ellas, además de un certificado médico en el que conste la enfermedad y los motivos de detenerse con frecuencia o de su dificultad para caminar.

La princesa Astrid con su cuñada, la reina Sonia y el príncipe Haakon

Pero no es el único frente abierto que tiene la Casa Real Noruega, ya que la princesa Astrid, de 94 años y hermana mayor del rey Harald, permanece en el Hospital Nacional de Oslo tras ingresar el pasado viernes 27 de marzo, para ser sometida a distintas pruebas médicas, y ser diagnosticada de una neumonía. La princesa Astrid es muy querida por los noruegos por su discreción y ser un apoyo constante en actos oficiales, patronazgos y eventos para el rey Harald. Una hospitalización que tiene lugar un mes y medio después de que el rey Harald fuera ingresado durante su estancia en Tenerife.