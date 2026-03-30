La reina Sofía cumple su tradición en Palma junto a sus hijas y sus nietas Victoria Federica e Irene

Fiel a su cita con la Semana Santa mallorquina, la reina Sofía ha acudido al concierto benéfico de 'Proyecto Hombre Baleares', entidad presidida por el sacerdote Tomeu Catalá, gran amigo de la reina Sofía, y que realiza una labor encomiable para que las personas drogodependientes puedan vivir una vida libre de adicciones. El concierto se ha celebrado en la catedral de Palma, donde ha disfrutado de la Messa da Requiem de Giuseppe Verdi a cargo de la Orquesta Sinfónica de Baleares y la Coral Universitat de les Illes Balears.

La reina Sofía llegó a Mallorca el pasado viernes con la infanta Cristina para disfrutar de unos días en Marivent, en la que ha sido la primera estancia de la reina Sofía en la isla sin su hermana Irene de Grecia, fallecida el pasado mes de enero. Después de que ambas acudieran de forma privada a la misa del Domingo de Ramos en la iglesia de la Bonanova, la reina Sofía ha acudido acompañada de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y sus nietas Victoria Federica e Irene Urdangarin. Una cita marcada por la ausencia de su hermana, la princesa Irene con quien acudía anualmente a este concierto desde 2010.

A su llegada al templo, la reina Sofía ha sido recibida por la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le-Senne; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmes; el alcalde de Palma, Jaime Martínez y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, acompañados por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

La reina Sofía permanecerá en Mallorca hasta que se traslade a Cartagena, concretamente el Jueves Santo, para asistir a la salida del cortejo de la procesión del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros, desde la Real Sociedad de Amigos del País. Ya el Viernes Santo viajará a Murcia y desde la plaza del Cardenal Belluga, verá la procesión de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cofradía que procesiona con los pasos de Francisco Salzillo. La reina Sofía acudirá a ambas procesiones en compañía de sus hijas la infanta Elena y la infanta Cristina.