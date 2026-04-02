La reina Sofía, arropada por Elena y Cristina, vive intensamente la Semana Santa murciana

La reina Sofía ha viajado hasta la Región de Murcia para disfrutar de algunas de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa. En primer lugar, ha acudido, acompañada de sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, al Museo Salzillo donde contempló los pasos de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno que procesiona por las calles de Murcia el Viernes Santo, desde donde seguirá la procesión en la plaza del Cardenal Belluga.

Posteriormente, se trasladó hasta Cartagena para seguir la procesión del Silencio y del Santísimo Cristo de los Mineros, de la Cofradía California. A su llegada fue recibida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el almirante de la base naval de Cartagena, Alejandro Cuerda, mientras los cartageneros le lanzaban "vivas" a una reina Sofía muy sonriente que saludaba a todos los presentes.

Junto con sus hijas, visitó la iglesia de Santa María de Gracia en compañía del hermano mayor, Pedro Ayala, que mostró a la reina Sofía los tronos que procesionarán, entre la que destaca la venerada imagen del Cristo de los Mineros. Después de salir del templo, se dirigieron a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en cuyos balcones ha visto la procesión.

Agradecidas con la acogida y con el cariño que ha recibido su madre, Cristina y Elena también se han mostrado muy sonrientes con todos. Es más, no han dudado en saludar y mirar hacia los balcones donde estaba la gente esperando su llegada.