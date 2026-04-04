Los Reyes y sus hijas visitan por sorpresa la procesión del Silencio en Carabanchel

La procesión del Silencio de este Viernes Santo que se celebra en el barrio madrileño de Carabanchel ha contado con unos visitantes tan ilustres como inesperados.

Mientras el público congregado esperaba la salida de Jesús Nazareno, La Piedad, la Soledad, Nuestra Señora de los Dolores, el Cristo de la Misericordia y el Cristo Yacente desde la Parroquia de San Sebastián Mártir, se ha encontrado con la presencia de la Familia Real, que ha asistido de incógnito y de forma discreta y que ha pillado por sorpresa a todos los fieles presentes.

Fue sobre las 21:00 horas cuando Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se acercaron hasta esta procesión madrileña, no tan multitudinaria como las que se celebran en el centro de Madrid, y que permite la cercanía con los vecinos, que no dudaron en hablar de forma distendida con ellos. Incluso, cuando un vecino se acercó a Felipe VI para preguntarle si le podía saludar, el Rey le comentó: "Acérquese" y le dio la mano.

La asistencia de la Familia Real no constaba en agenda, no había prensa ni tampoco avisaron de su presencia. El público se dio cuenta de que los Reyes y sus hijas estaban allí cuando entre el silencio comenzaron los aplausos y los vítores a ellos y a España, volcándose con ellos. Incluso se pudo ver al Rey haciendo fotos a la procesión con su teléfono móvil.

🔝Un momento inolvidable y para la historia de #Carabanchel: Los Reyes de #España, FelipeVI y Leticia, asisten con sus hijas a la procesión del Silencio. Son recibidos con muchísimo cariño por todos los vecinos. Gracias por acompañarnos con sencillez, humildad y cercanía. pic.twitter.com/TVvR7AmMlA — Carlos Izquierdo (@carlosizqtorres) April 4, 2026

Tal y como informaba en redes sociales el concejal del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo, los Reyes acompañaron a los vecinos con "sencillez, humildad y cercanía". Una hora después, regresaron a Zarzuela.

Una aparición en Madrid que tiene lugar después de las duras críticas recibidas el año pasado cuando la Familia Real no se dejó ver en ningún momento cumpliendo con la tradición, y que llega después del baño de multitudes que ha tenido en Cartagena y Murcia la reina Sofía, y las infantas Elena y Cristina. Además, tampoco se hubiera entendido que, a dos meses de la visita del Papa a España, la Familia Real no hubiera acudido a ver ninguna procesión de Semana Santa.