Almuerzo en un exclusivo club y tarde de toros en la Maestranza: así ha sido la estancia de Juan Carlos I en Sevilla

El rey Juan Carlos ha vuelto a España para estar presente en la reaparición de Morante de la Puebla en la corrida del Domingo de Resurrección en la Maestranza de Sevilla, en una cita taurina en la que también figuran Roca Rey y David de Miranda, tal y como informó el portal Mundotoro.

Mientras algunos medios afirmaban que el rey emérito ya estaba en Sevilla desde ayer sábado, no ha sido así, ya que el avión privado que le trasladaba a la capital hispalense ha aterrizado a las 12:00.

Desde el aeropuerto se ha dirigido en una furgoneta azul marino hacia el Hotel Vincci La Rábida, en la sevillana calle Castelar, donde le estaban esperando sus nietos, Victoria Federica de Marichalar, con quien se ha abrazado efusivamente y Felipe Juan Froilán, a quien ha saludado a continuación. En último lugar ha saludado al novio de Victoria Federica, Jorge Navalpotro. La infanta Elena no estaba presente ya que, a la misma hora, acudía al pregón taurino que ha realizado el periodista Rubén Amón en el Teatro de la Maestranza.

Entre las personas que esperaban a Juan Carlos I en el hotel se encontraban Carlos Herrera y su mujer, Pepa Gea; Tomás Páramo y su mujer María García de Jaime, así como el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

Después de encontrarse con sus amigos, ha salido sonriente del hotel donde se aloja acompañado de Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, el novio de ésta, Jorge Navalpotro, así como la biógrafa del rey emérito, Laurence Debray. Ha sido cuando algunas personas que se encontraban en la puerta del hotel han gritado "Viva el Rey" que ha correspondido con una sonrisa. Asimismo, le han preguntado cuándo volverá definitivamente a España, a lo que ha respondido "en cuanto pueda", lo que ha provocado la risa de sus nietos.

Desde ahí se han trasladado a almorzar al club Pineda, donde ya les estaba esperando la infanta Elena, así como el presidente de la entidad, Rodrigo Molina, y el amigo personal del Rey, Javier Benjumea, quien fuera teniente Hermano Mayor de la Maestranza de Caballería.

Gran aficionado taurino, el rey Juan Carlos ha ocupado el tradicional palco de los maestrantes, acompañado de la infanta Elena, en vez del Palco del Príncipe, que tantas ocasiones ocupó su madre, la condesa de Barcelona.