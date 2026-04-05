El Domingo de Pascua de los Windsor: del espectacular 'look' de Kate Middleton a las sonadas ausencias

Siguiendo la tradición del Domingo de Pascua, la Familia Real británica se ha reunido para celebrar el Easter Sunday Service, la tradicional misa que tiene lugar en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Una festividad muy importante en el calendario religioso de la Semana Santa anglicana, y que reúne a los Windsor en una ceremonia encabezada por los reyes Carlos III y Camila.

Los primeros en llegar han sido los príncipes de Gales acompañados de sus hijos. El príncipe Guillermo y sus hijos, los príncipes George y Louis, vestían traje oscuro y corbata clara en tono azul, mientras que Kate Middleton ha optado por un conjunto dos piezas, de falda y americana entallada con aplicaciones bordadas en color nude, de la firma Self-Portrait y que estrenó en 2022, que ha combinado con un sombrero de Sean Barrett, bolso de DeMellier y salones color camel de Ralph Lauren. Por su parte la princesa Charlotte volvió a lucir el abrigo beige de corte clásico y con detalles marrón chocolate de terciopelo que ya llevó en la misa de Navidad en Sandringham, con un vestido azul celeste y bailarinas azul marino.

El rey Carlos III y la reina Camila han sido los últimos en llegar. Para la ocasión, la reina Camila ha lucido un vestido rojo de Fiona Clare con un sombrero a juego y broche que perteneció a la reina Isabel II.

Una misa donde no han faltado la princesa real Ana, acompañada de su esposo, Sir Timothy Laurence, y su hermano el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, acompañado de su hijo James, conde de Wessex.

Peter Phillips y su prometida, Harriet Sperling

Tampoco ha faltado lady Sarah Chatto, hija de la princesa Margarita con su marido, Daniel Chatto, así como Peter Phillips, el hijo mayor de la princesa Ana, junto con su prometida Harriet Sperling, con la que se casará el próximo mes de junio, así como sus hijas Isla y Savannah Phillips, y Georgina Sperling.

Andrés Mountbatten-Windsor no ha acudido al servicio religioso, a diferencia de los dos últimos años, ni tampoco su exmujer, Sarah Ferguson, ni sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia con sus maridos, Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank, respectivamente.

🐣✝️ Wishing a joyous Easter Sunday to Christians celebrating in the UK, the Commonwealth and around the world today. pic.twitter.com/jqtd4RM5uV — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2026

Tras el servicio religioso, la familia real británica ha regresado al castillo de Windsor para degustar el tradicional cordero asado que se sirve en el almuerzo de Pascua. Previamente, antes de acudir al servicio religioso, los reyes Carlos y Camila han felicitado el Domingo de Resurrección en redes sociales, con una imagen de una cruz con la frase "He is risen" ("Él ha resucitado") y el texto "Deseando un feliz domingo de Pascua a los cristianos que lo celebran en el Reino Unido, la Mancomunidad y en todo el mundo hoy".