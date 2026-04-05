Letizia, Leonor y Sofía acuden por sorpresa al último concierto de Rosalía en Madrid

'LUX Tour', la exitosa gira internacional de Rosalía, ha vuelto a llenar el Movistar Arena de Madrid, donde no han faltado numerosos rostros conocidos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Ester Expósito, Mónica Cruz u Juana Acosta, entre otros.

Entre las personas que no se han querido perder el concierto, han estado tres espectadoras de excepción: la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Según ha informado en exclusiva la periodista Marta Riesco en TikTok, doña Letizia y sus hijas acudieron ayer sábado al último concierto que Rosalía ha ofrecido en Madrid. "No solo yo he estado en este concierto tan brutal y espectacular, sino que hoy, sí que sí, han estado la Reina y las infantas". Asimismo, en el vídeo ha mostrado varias imágenes de las tres disfrutando del concierto en el recinto madrileño. Riesco contó que "se lo han pasado increíble".

La Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Letizia en el concierto de Rosalia Tiktok: @ marta.riescoo https://t.co/krItUbgLkr pic.twitter.com/MtHBy15hQI — Val 🌺 (@ValuRyl) April 5, 2026

Vestidas de modo informal y acompañadas de un reducido equipo de seguridad, llegaron sobre las 20:30, justo a la hora programada para el inicio del concierto, tal y como informó la periodista, que ha contado que la Reina y sus hijas "han llegado minutos después de que comenzara el concierto y se han ido antes de que comenzaran los primeros acordes de Magnolias", que es la canción con la que Rosalía cierra su espectáculo. "Una pena, porque para mí ha sido una de las mejores canciones del concierto", opinaba Riesco.

Además de las fotos, ha podido hablar con una persona que pudo conversar con la reina Letizia: "Me preguntó: '¿Eres de aquí?', y yo: 'No, estoy viendo el concierto con mi novio, pero la he visto y quería decirle que la admiro mucho y que tiene unas hijas monísimas'", dice el mensaje de la conversación que mantuvo con la persona que le facilitó la información vía redes sociales. Según esta fuente, doña Letizia le respondió: "Bueno, ya son mayores", añadiendo él que no había querido "incordiarla" más y que no le había hecho más preguntas.

Fue el pasado lunes cuando saltaron los primeros rumores de que Felipe VI habría acudido junto a la princesa Leonor al primer concierto de Rosalía en Madrid, si bien no había imágenes que pudieran confirmar dicha información. Tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía son grandes fans de la cantante catalana, y era de esperar que acudieran a un concierto en Madrid aprovechando que las dos hermanas estaban en la capital, así que la princesa Leonor esperó a que su hermana llegase de Lisboa el pasado viernes, para asistir juntas al concierto. No es la primera vez que las tres acuden a un concierto de la cantante ya que el 1 de agosto de 2022, durante sus vacaciones en Mallorca, se acercaron hasta el polígono de Son Fusteret, en Palma, para disfrutar del concierto de la gira 'Motomami World Tour'.

Este lunes día 6 de abril, la princesa Leonor regresa a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) para completar su último trimestre de formación militar, mientras que la infanta Sofía regresará a Lisboa para proseguir sus estudios universitarios en el Forward College.