Juan Carlos I concluye su visita relámpago a Sevilla, pone rumbo a Cascais y promete volver "prontísimo"

Apenas veinticuatro horas después de aterrizar en la capital andaluza, el rey Juan Carlos ha dado por concluida la que ha sido su primera visita a España en este año 2026. El motivo principal de este viaje relámpago ha sido asistir a la tradicional corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza, cartel que suponía la reaparición del diestro Morante de la Puebla. En esta cita taurina ha estado bien escoltado por la infanta Elena, así como por sus nietos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, quien acudió acompañada de su actual pareja, Jorge Navalpotro.

Durante su fugaz estancia, el antiguo monarca se ha dado un auténtico baño de masas. Ha sido recibido entre vítores, aplausos y constantes muestras de cariño por parte de los sevillanos, y donde ha podido disfrutar de una de sus grandes aficiones, la tauromaquia, y volver a pisar una plaza de toros, algo que no hacía desde el 5 de junio de 2019, cuando acudió a la plaza de Las Ventas con motivo de la Feria de San Isidro.

📸 El rey emérito Juan Carlos I recibió a Morante de la Puebla, Roca Rey, David de Miranda y a José María Garzón tras asistir a la tradicional corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla. Todo un honor su vuelta a la plaza de toros una década después de su última visita 👏 pic.twitter.com/9MjbzJclLZ — lancesmaestranza (@LancesMaestranz) April 5, 2026

A pesar de su apretada agenda, el padre de Felipe VI ha tenido tiempo para disfrutar de algunos de sus grandes amigos. Hasta Sevilla se ha desplazado su círculo más íntimo, como su biógrafa Laurence Debray, el armador del barco El Bribón, Pedro Campos —que viajó expresamente desde la localidad pontevedresa de Sangenjo—, el marqués de Murrieta, Vicente Dalmau, y la esposa del empresario Pedro Trapote, Begoña García Vaquero. Todos ellos, junto a la infanta Elena, quisieron despedirle a las puertas del céntrico hotel de la calle Castelar, donde ha pernoctado.

Mostrando una actitud cercana, sonriente y caminando con soltura apoyado en los dos miembros habituales de su equipo de seguridad, don Juan Carlos atendió amablemente a los micrófonos de la agencia Europa Press antes de emprender el camino hacia el aeropuerto. Sobre la actual inestabilidad internacional, Juan Carlos I aseguró sentirse seguro en Emiratos Árabes Unidos, restando preocupación al conflicto bélico que ha elevado notablemente la tensión en la región del Golfo Pérsico.

En sus declaraciones, confesó habérselo pasado "fenomenal" en este esperado regreso a Sevilla, una ciudad que no pisaba desde hacía una década. No obstante, lamentó que, por el carácter exprés del viaje, apenas pudo hacer turismo: "No he tenido tiempo, he venido a la corrida". Con una amplia sonrisa, prometió volver "prontísimo", dejando entrever su firme propósito de visitar más asiduamente nuestro país en los próximos meses.

Finalmente, minutos después, llegaba al aeropuerto de Sevilla, donde, esta vez sí evidenciando ciertas dificultades de movilidad, subió la escalerilla del jet privado, que le ha llevado hasta Cascais, ya que tiene previsto volver a participar en las regatas de Sangenjo el próximo 18 de abril.