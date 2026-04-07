Polémica por el premio literario que recibirá Juan Carlos I en la Asamblea Nacional francesa

Juan Carlos I recibirá el próximo sábado 11 de abril un reconocimiento por su libro Reconciliación, otorgado por la asociación Lire la Société. El galardón será entregado en la Asamblea Nacional de Francia, en el marco de la 35ª edición de las jornadas sobre el libro político organizadas por dicha entidad.

El jurado, presidido por la historiadora Anette Wieviorka, ha creado una categoría específica para premiar las memorias del rey emérito. Según reza el comunicado de la asociación, esta autobiografía "muestra una visión personal sobre su trayectoria con una voluntad de transmisión y narración de una trayectoria política e histórica". Asimismo, el jurado quiso distinguir "el ejercicio de la transmisión y puesta en relato de una trayectoria política e histórica de alcance internacional", indica la asociación. Un premio que también recibirá Laurence Debray, coautora del libro de memorias del rey emérito.

La concesión ha generado controversia en Francia debido a que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, no fue informada oportunamente sobre la presencia del rey Juan Carlos en el almuerzo programado en el Palacio Lassay, su residencia oficial situada junto al Palais Bourbon, sede del Parlamento francés, cuando ya se habían enviado las invitaciones oficiales anunciando la "presencia excepcional" de Juan Carlos I en dicho evento.

Ante el revuelo mediático, la Asamblea ha tenido que salir a especificar que la entrega del galardón será en una sala cedida a la asociación Lire la Société ya que se considera "un evento externo a la Asamblea, sin validación de su contenido o de sus invitados". Pero el malestar no acaba aquí. La noticia tampoco ha sentado bien a los finalistas de estos premios, ya que la distinción al rey emérito y Laurence Debray ha sido creada exprofeso como "premio especial", por lo que se espera que pueda haber incluso asientos vacíos entre los asistentes en señal de protesta, a pesar de que la presidenta de la entidad, Luz Perrot, ha asegurado no haber recibido quejas por parte de los finalistas.

Todavía no se sabe si Juan Carlos I aprovechará la ocasión para pronunciar un pequeño discurso en la Asamblea Nacional. No sería la primera vez que pronuncia un discurso en el Parlamento francés, ya que el 7 de octubre de 1993, fue el primer jefe de Estado extranjero desde el presidente norteamericano Woodrow Wilson —que lo hizo en 1919— en pronunciar un discurso en francés en la Asamblea Nacional, que tuvo como ejes la defensa de la democracia, la construcción de Europa basada en la unidad entre los países de la Comunidad Europea tras la caída del comunismo y las relaciones bilaterales entre Francia y España.