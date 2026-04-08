El emocionado gesto de Doña Letizia al recibir dos regalos sorpresa en su vuelta al trabajo

Doña Letizia ha retomado su agenda oficial después del parón de Semana Santa, con un acto en la Cámara de Comercio de España para celebrar el décimo aniversario del programa 'Talento Joven' que no solo pone el foco en la empleabilidad juvenil, sino que también funciona como termómetro del pulso social del país.

Un acto en el que ha vuelto a apostar por el traje sastre de pantalón y americana estructurada con solapas anchas y clásicas con pantalón de pinzas de corte amplio, si bien ha abandonado los colores oscuros que ha lucido últimamente apostando por un color más primaveral como es el color marfil.

La prenda estrella de su estilismo ha sido una colorida blusa de seda de Hugo Boss. Se trata de una blusa nueva de estampado geométrico en tonos vivos en naranja, rosa pastel y blanco, con cuello envolvente y fruncido, y el brillo que le aporta la seda y que aporta luz al estilismo.

En cuanto a los complementos, ha optado por un bolso de mano rectangular de piel marrón efecto cocodrilo, y unos salones a juego de punta redonda con tacón ancho y tiras en la zona del empeine de Sézane, modelo que tiene hasta en otros tres colores. Como pendientes ha elegido unos pendientes de acero bañados en oro, con forma de estrella de la firma valenciana Singularu.

Un evento protagonizado precisamente por los jóvenes talentos a los que este programa de formación ha ayudado a la inserción laboral y a encontrar un empleo adaptado a sus intereses, formación y capacidades, en el que su majestad ha recibido inesperadamente dos regalos de los participantes mientras se hacían una foto de familia para el recuerdo.

En presencia de la ministra Yolanda Díaz, que también ha optado por un look monocolor en fucsia, una chica se ha acercado a Doña Letizia para entregarle una lámina realizada a mano y personalizada con un dibujo de la reina con un estilismo primaveral, y que ha agradecido emocionada con una gran sonrisa, mostrando a la prensa su regalo. Pero esta no ha sido la única sorpresa que ha recibido, ya que otra joven le ha obsequiado con un bolso marrón confeccionado en un tejido blanco con asa al hombro. Doña Letizia no solo ha agradecido el regalo sino que ha bromeado con la autora al haber incluido el código postal en el diseño.