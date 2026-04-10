El príncipe Harry se enfrenta a un nuevo y complejo revés judicial a sus 41 años, tras ser demandado por difamación por Sentebale, la organización benéfica que él mismo fundó en 2006 para ayudar a jóvenes con VIH en Lesoto y Botsuana. Según ha adelantado Sky News citando un documento judicial, la ONG ha presentado la demanda ante el Tribunal Superior de Londres contra el hijo de Carlos III y contra Mark Dyer, antiguo miembro del consejo de administración.

Este movimiento legal es la culminación de un conflicto público que estalló hace un año con la presidenta de la junta directiva de la institución, Sophie Chandauka. En marzo de 2025, el duque de Sussex y el príncipe Seeiso de Lesoto, cofundador de la entidad, dimitieron tras una disputa con la directiva alegando haber "perdido la confianza" en ella, poniendo fin a dos años de tensiones internas que comenzaron en 2023 por discrepancias en la estrategia de recaudación de fondos en Estados Unidos.

La salida conjunta de los príncipes se produjo después de que varios miembros de la junta directiva renunciaran en respuesta a acusaciones de "racismo y misoginia" por parte de Chandauka. Aunque la crisis interna derivó en una investigación de la Comisión de Beneficencia que descartó pruebas de acoso e intimidación, la reputación de la ONG se vio gravemente afectada.

Tras dicha resolución, Harry emitió un tajante comunicado asegurando que, "en nombre de los antiguos fideicomisarios y patrocinadores, compartimos el alivio de que la Comisión de Beneficencia haya confirmado que llevará a cabo una investigación exhaustiva". En el mismo texto, añadía: "Esperamos plenamente que revele la verdad que nos obligó colectivamente a dimitir. Mantenemos la esperanza de que esto permita que la organización benéfica se ponga en las manos adecuadas de inmediato, por el bien de las comunidades a las que servimos".

Por su parte, Sophie Chandauka contraatacó en plena guerra mediática calificando a "la marca Harry" como algo "tóxico para la organización" y acusando al duque de Sussex de liderar una maniobra de acoso. "Soy una africana que ha tenido el privilegio de tener una educación y una carrera de primer nivel. No me dejaré intimidar. Debo defender algo", aseveró la directiva.

La Comisión de Beneficencia, en su informe final, destacó los daños que esta "grave disputa" causó en la entidad, sumándose a las dificultades de la pandemia. David Holdsworth, director ejecutivo de la Comisión, criticó que ambas partes permitieran que la división interna "dañara la reputación de la organización benéfica", lo que puso en peligro su "capacidad para servir a los mismos beneficiarios para los que fue creada".