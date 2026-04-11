El legado estilístico de la reina Isabel II: una exposición histórica dedicada al análisis de su vestuario
El 21 de abril se celebra el centenario del nacimiento de la reina Isabel II. La Royal Collection Trust realiza una exposición histórica 'Queen Elizabeth II: Her Life in Style' que se podrá ver en The King's Gallery del Palacio de Buckingham hasta el 18 de octubre.
Elizabeth Alexandra Mary, hija primogénita de los duques de York (futuros reyes Jorge VI e Isabel) nació en el barrio de Mayfair, en Londres, el 21 de abril de 1926. En esta exposición se recogen 4.000 piezas que pertenecieron a la Reina que más tiempo permaneció en el trono del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Los vestidos de gala son uno de los platos fuertes de la exposición, entre ellos, este diseño de Sir Norman Hartnell, confeccionado en tafetán y tul azul, que llevó en la boda de la princesa Margarita con Anthony Armstrong-Jones
El vestido de la boda de Isabel II se confeccionó en satén de seda, procedente de China, y fue obra de Sir Norman Hartnell. El diseño tenía escote en forma de corazón, manga larga y una cola de cuatro metros en forma de abanico. Además, fue decorado con cristales y más de 10.000 perlas importadas de Estados Unidos, y motivos florales que rendían homenaje a los países de la Commonwealth.
Otro de los vestidos icónicos: el vestido de la coronación diseñado por Sir Norman Hartnell, que tuvo lugar el 2 de junio de 1953. Un vestido de seda en color blanco, con el cuerpo encorsetado, manga corta, escote cuadrado con línea corazón frontal y la falda era acampanada en silueta princesa y bordado con los emblemas florales de los países de la Commonwealth.
El famoso vestido negro Bardot diseñado por Sir Norman Hartnell, para la presentación de la película 'Batalla del Río de la Plata' el 29 de octubre de 1956 en Londres, donde la reina conoció a Marilyn Monroe
Vestido rosa con falda plisada diseñado por Hardy Amies que la reina Isabel II llevó en Jubileo de Plata en 1977
Conjunto de abrigo y vestido azul diseñado por Hardy Amies con el sombrero azul de ala ancha, diseñado por Philip Somerville, que llevó la Isabel II en su Jubileo de Oro el 4 de junio de 2002.
El vestido 'Cerezo en Flor' azul fue diseñado por Sir Norman Hartnell. La reina Isabel II lo llevó en una cena organizada en Tokio por el primer ministro japonés en mayo de 1975.
Este vestido blanco de manga larga fue diseñado por Angela Kelly, y la reina Isabel II lo llevó durante una cena con motivo de su visita de Estado a Irlanda en 2011.
En la exposición 'Queen Elizabeth II: Her Life in Style' se podrán ver vestidos, sombreros, zapatos, pañuelos, bufandas, bolsos o abrigos combinados con su respectivos sombreros
Tres son los modistas que dominaron el armario de la reina Isabel II a lo largo de los años: Sir Norman Hartnell, Hardy Amies y Angela Kelly.
Vestido color melocotón diseñado por Ángela Kelly para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Se hicieron dos trajes idénticos pero de distinta talla: Uno lo llevó la reina en el estadio Olímpico y el otro lo vistió la doble de Isabel II, cuando simuló que se tiraba desde un helicóptero.