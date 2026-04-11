El legado estilístico de la reina Isabel II: una exposición histórica dedicada al análisis de su vestuario

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El vestido de la boda de Isabel II se confeccionó en satén de seda, procedente de China, y fue obra de Sir Norman Hartnell. El diseño tenía escote en forma de corazón, manga larga y una cola de cuatro metros en forma de abanico. Además, fue decorado con cristales y más de 10.000 perlas importadas de Estados Unidos, y motivos florales que rendían homenaje a los países de la Commonwealth.