Juan Carlos I reivindica sus memorias en París arropado por su núcleo duro familiar

Juan Carlos I ha recibido en París el 'Premio Especial del Libro Político' concedido por la asociación 'Lire la Société', por su libro Reconciliación, celebrado en la Asamblea Nacional de Francia, con motivo del Día del Libro Político. La obra, redactada en colaboración con Laurence Debray, ha sido reconocida por unanimidad de un jurado independiente presidido por la especialista en la Segunda Guerra Mundial Annette Wieviorka y compuesto por una veintena de ensayistas y periodistas del país vecino, quienes han valorado el peso histórico del testimonio.

Su discurso, que tuvo que realizar sentado por sus dificultades de movilidad, fue pronunciado en francés e incluso pidió disculpas por las interrupciones durante su lectura. En él, el rey Juan Carlos subrayó que a todo lo que se ha publicado sobre su figura "le faltaba el relato en primera persona". Explicó que, a pesar de que siempre se le desaconsejó dar este paso, consideraba necesario aportar su propia visión. "En mi caso, ya se cuentan por miles de páginas las que se han escrito sobre mi reinado, sobre mi persona, mi carácter, mis experiencias, mis éxitos y mis errores", constató. "No he elegido el título del libro de mis memorias: 'Reconciliación'. Pero creo que es la palabra que mejor resume mi vida política: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma tras una larga dictadura y una guerra civil".

El monarca admitió ser consciente de que "no es habitual que un rey escriba sus memorias", reconociendo que su padre "probablemente, en abstracto, tenía razón" al desaconsejárselo."Miro atrás y el presente también me puede entristecer. Soy consciente de que nadie es profeta en su país. Habrá siempre juicios". No obstante, hizo hincapié en que la vida humana "no se reduce a abstracciones", ya que son los hechos concretos los que acaban determinando "en gran medida nuestras actitudes, nuestro comportamiento y nuestras decisiones políticas y personales".

Durante el acto celebrado en París, Juan Carlos I estuvo arropado por su núcleo familiar más cercano. Las infantas Elena y Cristina acudieron a la cita, así como su nieto mayor, Felipe de Marichalar, además de su sobrina María Zurita, acompañada de la presentadora Susanna Griso y su futuro marido, Luis Enríquez.

En la primera fila, además de sus hijas y su nieto mayor, se encontraban el periodista y escritor Stéphane Bern, autor de la última entrevista al Rey en la TV francesa, así como Juliette Deschamps, propietaria de la galería de arte Monte Esquinza 36, en Madrid, donde Laurence Debray presentó el libro.

La ceremonia también contó con una nutrida representación de autoridades francesas. Destacó la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, así como de los ex primeros ministros Elisabeth Borne y Manuel Valls, este último acompañado por su esposa, la empresaria española Susana Gallardo. También asistieron figuras clave de la asociación promotora del galardón, que lleva tres décadas celebrando la literatura política en Francia.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que Juan Carlos I toma la palabra en la sede del poder legislativo francés. La primera ocasión tuvo lugar el 7 de octubre de 1993, cuando pronunció un histórico discurso en el hemiciclo ante todos los diputados. En aquella jornada, Juan Carlos I realizó una firme defensa de la libertad y los valores democráticos con un marcado acento europeísta, convirtiéndose en el primer jefe de Estado extranjero en inaugurar este tipo de alocuciones en la Cámara Baja francesa.