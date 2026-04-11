La princesa Mette-Marit de Noruega reaparece con oxígeno en su último acto oficial

La princesa Mette-Marit de Noruega, diagnosticada de fibrosis pulmonar, ha reaparecido en un acto oficial con una cánula nasal de oxígeno. Esta afección le provoca molestias respiratorias, por las que la princesa ha tenido que reducir no solo su agenda oficial, sino también ausentarse por prescripción médica.

Mette-Marit saludando a un deportista mientras un empleado de palacio sujeta el aparato de oxígeno

Durante la recepción a los atletas paralímpicos noruegos que participaron en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026, ha estado acompañada de su marido, el príncipe Haakon y sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, mientras que un empleado de palacio sostenía el aparato al que estaba conectada la cánula.

No habíamos visto a los cuatro posando juntos desde el pasado mes de diciembre. En la cuenta oficial de Instagram, señalan que la presencia de los príncipes y sus hijos se ha realizado "para rendir homenaje al gran esfuerzo".

La fibrosis pulmonar que padece se dio a conocer en 2018 mediante un comunicado oficial. Su situación se agravó el pasado mes de diciembre, cuando se emitió un nuevo comunicado en el que se explicaba que el estado de salud de la princesa había empeorado y no se descartaba que fuera necesario un trasplante de pulmón.

Fue el pasado mes de marzo cuando los medios locales anunciaron un empeoramiento de su estado de salud, por el que pausaría por completo su agenda. Sin embargo, hace dos semanas que la princesa decidió aparecer por sorpresa en la recepción de los reyes de Bélgica con motivo de su visita de Estado al país escandinavo, aunque no estuvo en la cena de gala.

Una imagen con la que la familia real noruega busca la unión, el apoyo y la cercanía para Mette-Marit, que no está pasando su mejor momento debido al escándalo Epstein y el juicio de su hijo, Marius Borg, que está visto para sentencia y podría llevar a su hijo mayor a la cárcel. A todo ello hay que sumarle que una gran parte de los noruegos está en contra de que algún día Mette-Marit pueda ascender al trono junto al príncipe Haakon.