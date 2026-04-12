Fallece el padre de la reina Mary de Dinamarca, John Donaldson, a los 84 años

La Casa Real danesa ha emitido este domingo un comunicado oficial para anunciar el fallecimiento de John Dalgleish Donaldson, padre de la reina Mary de Dinamarca.

El deceso se ha producido a los 84 años de edad en la ciudad de Hobart, situada en la isla de Tasmania, en Australia, lugar en el que residía de forma habitual. La noticia supone un duro golpe para la familia real danesa, que mantenía un estrecho vínculo con él a pesar de la enorme distancia geográfica que les separaba.

Junto a la preceptiva nota institucional, la soberana ha querido compartir con los ciudadanos un sentido mensaje personal para rendir tributo a la figura de su progenitor. "Mi corazón está triste y me embarga la melancolía. Mi querido padre ha fallecido, pero sé que cuando el dolor desaparezca, los recuerdos se harán visibles, y lo que perdurará con más fuerza será el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó", ha expresado la reina en su emotiva despedida.

Según han detallado desde la Casa Real, la salud de John Donaldson llevaba un tiempo deteriorándose. Ante este delicado escenario, hace menos de un mes, la reina Mary y su esposo, el rey Federico, aprovecharon un viaje de carácter oficial a territorio australiano para desplazarse hasta Tasmania. Este encuentro íntimo permitió a la reina Mary pasar tiempo con su padre en el que, presumiblemente, fue el último adiós antes de su irreversible desenlace. Curiosamente, la fotografía elegida para anunciar el fallecimiento en redes sociales de la Casa Real danesa fue tomada por la propia reina Mary el pasado 24 de marzo en Hobart.

Donaldson nació en Escocia el 5 de septiembre de 1941 y desarrolló su trayectoria académica como profesor de Matemáticas Aplicadas. Se estableció en Australia, donde formó su familia y residía desde hace décadas. Enviudó cuando su hija Mary contaba con 25 años de edad. Su figura se ha caracterizado siempre por la discreción y alejada del foco mediático.

John Donaldson, al lado de su hija Mary, el día del anuncio del compromiso con Federico de Dinamarca

Uno de los momentos más recordados fue cuando llevó con evidente orgullo al altar a la entonces joven Mary durante su boda con el príncipe heredero de Dinamarca en 2004, vistiendo el tradicional kilt escocés.

Las muestras de condolencia no se han hecho esperar, reflejando la simpatía que la sociedad siente hacia una mujer que hoy dice adiós a su referente vital más importante.

La familia celebrará un funeral privado, aún sin fecha confirmada. De momento, la Casa Real danesa ha abierto en su portal oficial una lista de condolencias digital para que puedan enviar un mensaje a la reina Mary desde un formulario habilitado en la página web.