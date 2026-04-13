El millonario negocio del príncipe Guillermo con una cárcel vacía y tóxica que paga el Gobierno británico

El príncipe Guillermo habría obtenido al menos 2,5 millones de libras esterlinas (2,9 millones de euros) en los últimos 20 meses por el alquiler de la prisión de Dartmoor, que se encuentra cerrada por problemas de seguridad relacionados con la presencia de gases tóxicos.

Según ha informado The Sunday Times, el ducado de Cornualles, la propiedad histórica que administra el príncipe de Gales desde 1337 y que fue creada por el rey Eduardo III para proporcionar recursos económicos al heredero al trono, tiene arrendada la prisión por 1,5 millones de libras al Ministerio de Justicia aunque la instalación no tiene ningún tipo de actividad desde 2024. El caso ha llamado la atención porque, a pesar de la inactividad, el contrato de arrendamiento sigue estando vigente y generando ingresos.

Este cese tuvo lugar cuando se detectaron niveles elevados de radón en el interior de las celdas. Las autoridades decidieron proceder a la clausura del centro penitenciario por motivos de salud pública porque los niveles de radón, que es un gas de origen natural y está vinculado al desarrollo de cáncer de pulmón, eran diez veces superiores al límite legal.

El ducado de Cornualles genera al príncipe Guillermo unos ingresos de 21 millones de libras (unos 24,6 millones de euros). Unos fondos que se destinan al mantenimiento del príncipe, sus hijos, sus actividades oficiales y su labor filantrópica. Como indican en la web oficial de la Familia Real británica, sus iniciativas contribuyen a recaudar más de 100 millones de libras (117 millones de euros) al año para distintas causas benéficas. Además, el príncipe Guillermo paga voluntariamente el impuesto sobre la renta por los ingresos que percibe a través del ducado, si bien, a diferencia de su padre, no hizo pública esta información.

Desde el ducado de Cornualles, de momento, no concretan los impuestos que ha pagado el príncipe de Gales por estos ingresos. "El contrato de arrendamiento de la prisión de Dartmoor refleja acuerdos de larga duración que rigen el uso del lugar y se negoció en condiciones comerciales estándar, con ambas partes asesoradas de forma independiente", explican en un comunicado.

Además, señalan que mantienen contacto constante con el Ministerio de Justicia, entidad responsable de decidir el futuro de la prisión. "Las conversaciones son para encontrar una solución justa y sostenible a este problema lo antes posible". Como informa The Sunday Times el estado de la cárcel se ha deteriorado considerablemente ya que ha sido invadido por ratas, aves, murciélagos e insectos, porque se dejaron las ventanas abiertas para mejorar la ventilación.