La reciente aparición de don Juan Carlos I en territorio francés ha generado una polvareda mediática que, según el director de Es la Mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos, está cimentada sobre una falsedad absoluta. Mientras diversos sectores daban por hecho un respaldo institucional de la República Francesa al exmonarca, el director del matinal de esRadio ha sido tajante al desmontar lo que califica como una operación de propaganda orquestada por el entorno de la escritora Laurence Debray.

La confusión, que ha circulado por redacciones de toda España, situaba al rey emérito recibiendo honores en la Asamblea Nacional Francesa. Sin embargo, Jiménez Losantos ha aclarado que la ubicación y la naturaleza del evento no tienen carácter oficial ni parlamentario. "Quiero aclarar algo que no estamos dando bien porque no lo está dando bien nadie. No es verdad que la Asamblea Nacional Francesa haya rendido un homenaje a Juan Carlos I, eso es mentira. No es verdad que la Asamblea Nacional Francesa, que son las Cortes, el Parlamento, haya hecho un homenaje, eso es falso", ha explicado el periodista en su intervención durante la Crónica Rosa, junto a Isabel González, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno.

Según el desglose de los hechos, el evento se trató en realidad de la Gala Anual del Libro Político, una cita privada que este año celebraba su trigésima edición. Federico ha aclarado que el acto tuvo lugar en un hotel de la zona, pero sin vinculación alguna con la cámara legislativa gala: "Es una mentira que ha propagado habitualmente la Infanta Laurencia [en referencia a Laurence Debray]. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay una tradición en Francia que es una gala anual del libro político... Esa gala se hace en un hotel que está cerca de la Asamblea Nacional, está en esa zona, pero ni está en la Asamblea Nacional ni es una sala en la Asamblea Nacional. Eso es mentira".

Para Jiménez Losantos, el hecho de que se haya premiado la biografía escrita por Debray ha sido la excusa utilizada para proyectar una imagen de respaldo institucional que es inexistente.

Además de desmentir la ubicación del acto, Federico ha puesto de manifiesto el uso que el rey emérito ha hecho de esta plataforma privada para lanzar mensajes contra las instituciones españolas y su propio hijo, el rey Felipe VI. Durante su discurso, don Juan Carlos aprovechó la ocasión para "meterse con su hijo, con España" y para "hacerse la víctima", evitando en todo momento abordar su situación fiscal en España. "Los que no siguen la actualidad en Francia o no leen francés, que es la ya inmensa mayoría, piensan que efectivamente el Parlamento francés ha recibido al emérito. Mentira podrida", concluyó, denunciando la falta de rigor de quienes han dado por válida la versión de un homenaje oficial en el corazón de la República Francesa.