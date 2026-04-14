El trato de favor de Trump a los reyes de los Países Bajos que no tendrán Carlos III y Camilla

Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos se encuentran de visita de trabajo en Estados Unidos. Después de su primer día en Filadelfia, se han trasladado hasta Washington D. C., donde han sido invitados y recibidos con honores por el presidente Donald Trump y su mujer, Melania Trump, como cortesía después de la cumbre de la OTAN, celebrada en junio de 2025 en La Haya.

Si en aquella ocasión Trump se alojó en la residencia real de Huis ten Bosch, los reyes han pernoctado en la Casa Blanca, concretamente en el "dormitorio Lincoln", algo que no es muy habitual entre mandatarios internacionales. Algo que, por ejemplo, no se repetirá con los reyes Carlos III de Inglaterra y Camilla, que se alojarán durante su visita en la residencia de Blair House, frente a la Casa Blanca.

La visita de los reyes está recibiendo críticas de la ciudadanía de los Países Bajos, ya que la consideran "inoportuna" debido a la guerra de Irán. Una encuesta reflejaba que un 44 % está en contra de dicha visita.

En cuanto al estilismo, para esta ocasión, la reina Máxima hizo honor a su apellido, van Oranje, y al color holandés por excelencia, el naranja. Lució un vestido del diseñador Claes Iversen, de líneas sencillas, con un original drapeado del hombro hasta la cadera, largo midi, cinturón y manga francesa. Lo combinó con unos pendientes de ópalo de fuego y diamantes que la reina Juliana, abuela de su marido, recibió como regalo durante una visita oficial a México, con broche a juego.

Por su parte, Melania Trump optó por un vestido blanco con aplicaciones en negro, sin mangas, cintura entallada y falda midi evasé de la marca Erdem y unos salones negros destalonados de tacón fino.