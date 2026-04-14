Haakon de Noruega sobre la relación de Mette-Marit y Epstein: "No leo los correos electrónicos de mi esposa"

Dando una imagen de unidad familiar entre los escándalos que les sacuden públicamente, el príncipe Haakon, la princesa Mette-Marit y sus hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus recibieron en Oslo al equipo noruego en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026. Un acto en el que la princesa Mette-Marit, que permanece alejada del foco mediático por su estado de salud debido a la fibrosis pulmonar crónica que padece, apareció públicamente por primera vez con unas cánulas de oxígeno, en la que fue la primera aparición pública de la familia desde el pasado mes de diciembre.

El príncipe heredero ha vuelto a su agenda institucional en solitario y se ha pronunciado no solo sobre el estado de salud de su esposa sino también sobre los archivos del caso Epstein.

Ha sido durante una visita a varias empresas pesqueras en Møre og Romsdal, donde ha querido actualizar el estado de Mette-Marit a los medios de comunicación. "Ha habido un periodo con muchas cosas, pero creo que ahora las cosas van mejor. Está enferma, y es algo que ya forma parte de nuestro día a día. Es aburrido dejarla, pero está bien, al menos por un día o día y medio", ha explicado.

El medio noruego VG le ha preguntado si se enteró de los correos electrónicos que se mandaron su mujer y Epstein antes o al mismo tiempo que la opinión pública. "No pretendo profundizar en ese tema aquí y ahora, pero no leo todos los correos electrónicos de mi esposa, y espero que nadie lo haga, la verdad", sentenció.

Además de sus problemas de salud diagnosticados en 2018 y que la mantienen a la espera de un posible trasplante de pulmón, la princesa Mette-Marit atraviesa sus horas más bajas de popularidad por su vinculación con el pedófilo Jeffrey Epstein tras la publicación de nuevos archivos por parte del Tribunal de Justicia de EEUU. La princesa tuvo que comparecer en una entrevista en la televisión pública noruega donde pidió disculpas. "Ojalá nunca lo hubiera conocido", admitió.