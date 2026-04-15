Felipe y Letizia visitan Entrevías para apoyar la formación y la inclusión sociolaboral

Don Felipe y Doña Letizia han visitado la Fundación José María de Llanos con motivo del 25.º aniversario de la Escuela de Hostelería del Sur, un proyecto de Formación Profesional donde se forma a los alumnos en las tareas de profesionales de la restauración: cocineros, barmanes y camareros. Una Fundación que tiene sus orígenes en los años 50 y que creció con el propósito de ofrecer a la vecindad de Vallecas, El Pozo y Entrevías, y especialmente a sus jóvenes, nuevas posibilidades de formación, educación e inclusión social y laboral, que siguen siendo hoy en día los ejes que definen a la institución.

La Fundación está en el barrio de Entrevías, ubicado en el distrito de Puente de Vallecas. Tras ser recibidos frente a un mural que representa a una niña que mira a la luna, los Reyes han comenzado el recorrido en el aula sociosanitaria y después en el taller de informática.

Los Reyes se han mostrado muy cercanos y han querido conocer a los presentes, interesándose por sus inquietudes, en una jornada marcada por el ambiente relajado del acto. Para esta ocasión, han optado por unos looks informales y relajados, sobre todo el Rey, que ha ido sin corbata, al igual que el resto de autoridades presentes. Por su parte, la reina Letizia ha optado por un look donde ha dado protagonismo a una de sus blusas fluidas con lazada o pussy bow en color azul celeste. Lo ha combinado con un pantalón blanco de talle alto y corte recto, con cinturón con hebilla metálica a juego, con el que ha conseguido un perfecto estilismo primaveral.

También han visitado el centro Espacio Mujer Madrid (EMMA), dedicado a la atención integral y alojamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad social, y especialmente a las situaciones de violencia de género, donde pueden encontrar recursos, orientación y apoyo de tipo psicosocial, jurídico o laboral, además de programas formativos, culturales y de desarrollo personal.