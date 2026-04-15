Grietas y desgaste por el salitre: arrancan las obras urgentes en el Palacio de Marivent

Comienzan los trabajos de rehabilitación en el Palacio de Marivent. Este enclave, habitual escenario de la recepción anual de los Reyes junto a la sociedad balear, será objeto de una intervención urgente destinada a frenar su progresivo deterioro. Entre los principales problemas detectados figura el desgaste de la piedra de la fachada, causado en gran parte por la exposición continua al salitre marino.

El presupuesto de la actuación asciende a 500.000 euros, con especial peso de las partidas destinadas a pintura (cerca de 140.000 euros) y trabajos de albañilería (unos 80.000 euros), según informa El Debate.

Las áreas más afectadas abarcan tanto el propio palacio como los jardines abiertos al público y el recinto de Son Vent, residencia estival de los monarcas. De acuerdo con los técnicos de la Dirección General de Vivienda, no se han realizado mejoras significativas en las últimas cinco décadas, lo que explica el estado actual de las zonas más expuestas. Por ello, subrayan la necesidad de intervenir con urgencia.

El informe técnico señala que la humedad propia de la isla y la acción del salitre han provocado daños visibles en la fachada, especialmente en la orientación sur, la más castigada por estos factores. En esa zona, será necesario sustituir algunas piezas de piedra para garantizar la estabilidad del conjunto.

Asimismo, se han detectado deformaciones y grietas en los accesos, así como desperfectos en los jardines públicos, agravados tras el paso de una dana que ocasionó la caída de un árbol y daños en la cubierta de una de las casetas de servicios.

Está previsto que las obras se detengan temporalmente durante el verano, coincidiendo con la estancia de los Reyes en Palma, con el objetivo de que los jardines estén en condiciones óptimas para acoger la tradicional recepción oficial.