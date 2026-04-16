Doña Letizia acude por sorpresa al estreno de 'Los nietos del silencio', sobre familiares de víctimas de ETA

La reina Letizia ha asistido este jueves al estreno del documental Los nietos del silencio en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, ubicado en el distrito madrileño de Chamartín. Un acto que no constaba en la agenda oficial de doña Letizia, y al que ha acudido de forma privada acompañada de la jefa de su Secretaría, Marta Carazo.

Tal y como informa El Debate, se trata de un documental que recoge el testimonio de tres nietos de víctimas mortales de ETA y da voz a una generación marcada por la memoria y el silencio. Estas víctimas son Beatriz Iruretagoyena, nieta de Alberto Toca Echeverría, delegado de la mutua patronal Asepeyo asesinado por ETA en Pamplona en 1982; Teresa Prieto, nieta de José Luis Prieto Gracia, exjefe de la Policía Foral de Navarra que fue asesinado por ETA en 1981 cuando entraba con su esposa a misa en una parroquia de Pamplona; y Jesús Ulayar Echarri, nieto de Jesús Ulayar Liciaga, comerciante asesinado en 1979 en la localidad navarra de Echarri Aranaz.

En el estreno han intervenido la directora del documental, Leyre Sanz, y la productora, Carolina Olivar del Burgo, que es nieta de Jaime Ignacio del Burgo, que fue presidente de la Diputación de Navarra y víctima de ETA tras tres intentos de asesinato. Al final de la proyección, estaba prevista una mesa redonda para compartir reflexiones.

Este documental, de 35 minutos de duración, es un proyecto de fin de grado de un grupo de jóvenes periodistas graduados de la Universidad de Navarra, donde han reunido a expertos, familiares y hasta un exmilitante de la banda terrorista. Un trabajo que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Miguel Ángel Blanco, entre otras fundaciones.