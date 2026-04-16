Victoria legal de la familia real griega: ya son ciudadanos de pleno derecho y pueden usar el apellido 'De Grèce'

Buenas noticias para la familia real griega. Tal y como ha estipulado el Consejo de Estado, los hijos de los reyes Constantino y Ana María de Grecia, los príncipes Alexia, Pablo, Nicolás, Theodora y Philippos, además de los cinco hijos del príncipe Pablo y Marie-Chantal Miller, ya son ciudadanos griegos de pleno derecho y pueden utilizar el apellido 'De Grèce', que fue el que eligieron y por el que han litigado.

Este proceso comenzó después del fallecimiento del rey Constantino de Grecia, que siempre había querido recuperar la nacionalidad que se les arrebató. Para que pudieran obtener dicha ciudadanía y apellido, tenían que cumplir tres requisitos: reconocer la Constitución helena y el sistema parlamentario que la creó; renunciar a cualquier reclamación relacionada con la posesión de cualquier título; y la elección del apellido con el que inscribirse en el Registro Civil de Atenas.

Como apellido eligieron el que usaba la propia dinastía, el 'De Grecia', pero en la versión francesa que utilizaba el príncipe Miguel, tío abuelo de la reina Sofía, y que era el único miembro de la familia real que vivía en el país y en el que permaneció hasta su fallecimiento en 2024.

En 2024 obtuvieron la ciudadanía eligiendo el apellido 'De Grèce', hasta que un profesor de Derecho de la Universidad Nacional, Panagiotis Lazaratos, presentó una demanda para que se revisara la decisión del ministro del Interior, que sostenía que el uso del apellido 'De Grèce' era contrario a la Constitución helena que estipula que "no se conceden ni se reconocen títulos de nobleza o distinción a los ciudadanos griegos".

Finalmente, el Consejo de Estado ha dictaminado que el uso del apellido 'De Grèce' es legal y no vulnera las disposiciones constitucionales que prohíben los títulos nobiliarios en Grecia. Por tanto, el príncipe Pablo, sus hijos y hermanos pueden usar el apellido en documentos civiles, de identidad, pasaportes o certificados de matrimonio, adquiriendo todos los derechos previstos por la República Helénica y la Constitución, que incluye el derecho a votar y a ser elegidos.