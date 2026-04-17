El Rey envió una carta a María Corina Machado por el Nobel que Zarzuela decidió no hacer pública

El Rey sí se dirigió a María Corina Machado tras conocerse la concesión del Premio Nobel de la Paz, aunque lo hizo de forma discreta y sin que trascendiera públicamente en aquel momento. Así lo ha confirmado ahora el Palacio de La Zarzuela, que admite el envío de una carta privada por parte de Felipe VI a la dirigente venezolana.

La revelación llega seis meses después de que el Comité Noruego del Nobel hiciera público el fallo y también apenas un mes después del encuentro que mantuvieron el monarca y Machado en Santiago de Chile, el pasado 11 de marzo. Ambos coincidieron allí con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast Rist.

Cuando se anunció el galardón, el 10 de octubre, el Gobierno español optó por el silencio: ni el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni ninguno de sus ministros trasladaron una felicitación a la líder opositora. En ese contexto, el Rey decidió actuar por su cuenta y hacerle llegar un mensaje de reconocimiento, aunque por vía reservada.

Argumento institucional

Desde la Casa Real se explica que la decisión de no dar publicidad a ese gesto respondió a un criterio institucional. Dado que la política exterior es competencia del Ejecutivo, Zarzuela evitó difundir la iniciativa del monarca en aquel momento.

De hecho, entonces se trasladó a los periodistas que la Corona solo solía felicitar a galardonados españoles con el Nobel, una afirmación que no se ajustaba a la práctica habitual. En ocasiones anteriores, la Casa del Rey sí había expresado públicamente su reconocimiento a premiados extranjeros como Juan Manuel Santos, Mijaíl Gorbachov o Muhammad Yunus, e incluso al conjunto de la sociedad estadounidense cuando el premio recayó en Barack Obama.