Harry y Meghan hacen caja en Australia: victimismo, entretenimiento y eventos VIP

Siete años después de su gira oficial de 2018, el príncipe Harry y Meghan Markle han regresado a Australia para una visita de cuatro días marcada por un tono más personal y privado, para centrarse en sus proyectos filantrópicos y comerciales como marca empresarial que son y que tan buenos beneficios les aportan.

Nada más llegar a Australia, el príncipe anunció que el país "siempre ha tenido un lugar especial en nuestro corazón", ya que fue aquí donde anunciaron que esperaban su primer hijo.

Su primera parada fue el Royal Children's Hospital, un lugar que ya fue visitado por la princesa Diana en 1985, donde pasaron tiempo con los pacientes jóvenes y sus familias. A partir de ahí, y a diferencia de giras anteriores, la pareja ha tenido eventos por separado en Melbourne, Canberra y Sídney. Mientras el príncipe Harry participaba en una ofrenda floral en el Australian War Memorial y se reunía con veteranos o participaba en un evento de navegación con Invictus Australia, Meghan visitaba un refugio para mujeres víctimas de violencia y personas sin hogar, y después acudía a una charla en un exclusivo retiro de bienestar en Sídney celebrado en un lujoso resort, por la que los asistentes han pagado hasta 3.000 dólares por persona y que permite un acceso directo a la duquesa de Sussex.

Y como no hay viaje de los Sussex sin declaraciones victimistas que les originan rentabilidad, Meghan aprovechó su paso por un programa de salud mental en la Universidad de Tecnología de Swinburne para hablar abiertamente sobre el acoso digital, describiéndose a sí misma como una de las personas más 'troleadas' del mundo. "Cada día, desde hace diez años, he sido acosada y atacada. En un momento dado, fui la persona más acosada de todo el mundo", declaró.

Posteriormente siguió 'haciendo caja' participando como juez invitada en MasterChef Australia, donde declaró sentirse muy feliz por estar en el programa.

Por su parte, el príncipe Harry participaba en la Cumbre InterEdge donde el eje de su discurso volvió a ser la muerte de su madre y el impacto de crecer bajo una exposición constante, de lo complicado que fue gestionar el duelo en esas circunstancias, de la presión de aparentar estar bien y de etapas en las que se sintió "perdido, traicionado o completamente impotente". Un discurso que es ya habitual en el príncipe, y que ha sabido rentabilizar tanto en su libro de memorias, en su documental de Netflix o en la entrevista de Oprah Winfrey.

También quiso hablar como padre de familia sobre la importancia de la terapia, explicando que decidió ir a terapia no solo por él, sino por sus hijos. "Necesitaba limpiar las cosas del pasado para poder ser la mejor versión de mí mismo para mis hijos", comentó.

El príncipe Harry recalcó que, aunque ya no sea un 'miembro activo' de la Corona, siente que su deber sigue siendo usar su plataforma para 'marcar una diferencia' en el mundo. Y es que, a pesar de la acogida por parte de sus seguidores, el viaje no ha estado exento de debate, ya que a pesar de que la visita ha sido financiada de forma privada, algunos sectores han cuestionado que los costes de la policía australiana hayan sido asumidos por el Estado a pesar de las más de 45.000 firmas en contra de que se usara dinero público. Un viaje con el que, según Page Six o Sky News Australia, podrían haber ingresado diez millones de dólares por conferencias, patrocinios y ponencias; incluso se comenta que Meghan Markle tendría un caché por evento de 250.000 dólares.