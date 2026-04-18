La caída en desgracia del príncipe Andrés parece no tener un horizonte de redención, sumando un nuevo y humillante capítulo al rechazo sistemático que recibe tanto de su país como de las instituciones que antaño le rendían pleitesía. En esta ocasión, ha sido la histórica Corporación de la City de Londres la que ha movido ficha para desvincularse definitivamente de su figura, solicitándole formalmente y por escrito que renuncie de manera voluntaria a su título honorífico de ciudadano de la City.

Los concejales del Ayuntamiento —corazón financiero e histórico de la capital británica— han tomado esta determinación tras constatar que carecen de la potestad legal para ejecutar una revocación unilateral, dado que el otrora miembro de la familia real adquirió dicha distinción en el año 2012. Aquella concesión no fue un mérito personal, sino que le correspondió por derecho de herencia a través de su padre, el fallecido duque de Edimburgo, lo que ha generado un vacío administrativo que la institución ha intentado sortear con esta invitación pública a la renuncia.

Los miembros electos de la Corporación, tras una deliberación que refleja el sentir general de la sociedad británica, han acordado dirigirse al expríncipe para instarle a que decida "renunciar formalmente" a la ciudadanía honorífica. En un breve pero contundente comunicado emitido hoy mismo, los responsables de la City han aclarado que se ven obligados a recurrir a esta vía diplomática al no existir un "mecanismo legal efectivo" que les permita retirarle el título de forma imperativa al tratarse de una distinción heredada. Esta distinción, conocida oficialmente bajo la denominación de Freedom of the City, es una tradición que se remonta a la era medieval. En aquellos tiempos, poseerla otorgaba un estatus legal privilegiado y derechos económicos tangibles, como el permiso para comerciar libremente dentro de los muros de la ciudad. Sin embargo, en la actualidad ha quedado reducida a un reconocimiento puramente simbólico que se entrega a personalidades destacadas por su trayectoria profesional o sus servicios excepcionales a la comunidad, unos valores que la Corporación considera que ya no representa en absoluto el hijo de Isabel II.

A pesar de que la Corporación no tiene el poder jurídico para borrar el nombre de Andrés de sus registros de honor de forma forzosa, el acto de exigirle por escrito que entregue el título por voluntad propia constituye un nuevo y demoledor golpe reputacional. Este gesto se suma a una cadena de sanciones y ostracismos que se aceleraron el pasado mes de octubre. En aquel momento, tras la salida a la luz de nuevas y comprometedoras revelaciones sobre su estrecha e inquietante relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, el rey Carlos III decidió actuar con firmeza. El monarca retiró formalmente a su hermano todos los títulos y honores que ostentaba, despojándole incluso de la dignidad de príncipe y obligándole a abandonar su residencia de Royal Lodge, situada en las inmediaciones del Castillo de Windsor, marcando así una distancia definitiva entre la institución monárquica y su comportamiento privado.

La situación judicial y personal de Andrés alcanzó su punto de mayor tensión el pasado mes de febrero, cuando fue arrestado por la Policía británica bajo sospecha de conducta indebida. Las autoridades investigan unas supuestas filtraciones de información gubernamental sensible que el expríncipe habría facilitado a Epstein durante los años en los que ejercía como enviado especial de Comercio para el Reino Unido, un cargo de alta responsabilidad que le permitía acceder a datos restringidos. Aunque fue puesto en libertad bajo investigación pocas horas después de su detención, el estigma de la sospecha ha terminado por aniquilar cualquier resto de su vida pública. El requerimiento de la City de Londres es solo el último reflejo de una sociedad que busca borrar cualquier rastro de honor asociado a un hombre que, tras haberlo tenido todo, se enfrenta ahora a la soledad de quien ha perdido no solo sus títulos, sino también el respeto de sus conciudadanos.