Las imágenes de la confirmación de Vincent y Josephine de Dinamarca con el rey Felipe VI como invitado sorpresa
Los príncipes Vincent y Josephine de Dinamarca se han convertido en los grandes protagonistas de una mañana cargada de simbolismo y tradición con motivo de su confirmación, un acto que refuerza su posición dentro de la familia real danesa. Además de contar con la presencia de la familia al completo y de numerosos invitados de la aristocracia europea, los hijos mellizos de los reyes Federico X y Mary han contado con una presencia inesperada y muy especial: la del rey Felipe VI.
Los príncipes Vincent y Josephine de Dinamarca se han convertido en los grandes protagonistas de una mañana cargada de simbolismo y tradición con motivo de su Confirmación, un acto que refuerza su posición dentro de la familia real danesa. Además de contar con la presencia de la familia al completo y de numerosos invitados de la aristocracia europea, los hijos mellizos de los reyes Federico X y Mary han contado con una presencia inesperada y muy especial: la del rey Felipe VI de España.
Este gesto del monarca español ha permitido, en gran medida, concentrar todas las miradas en los benjamines de la corte danesa con motivo de este nuevo sacramento que reciben, subrayando el carácter internacional y los lazos de sangre que unen a las monarquías europeas.
La presencia de don Felipe ha sido toda una sorpresa para los analistas reales y el público general. Su viaje a Dinamarca no figuraba en la agenda oficial de la Casa Real española, por lo que se trata de un encuentro de carácter estrictamente privado que Felipe VI realiza a título personal, motivo por el cual no hubo constancia pública previa de su desplazamiento. Este viaje, realizado de forma discreta, ha permitido ver al monarca español paseando por algunas de las calles más emblemáticas de la capital danesa antes de la cita religiosa.
Este desplazamiento supone una nueva muestra de cercanía hacia la Casa de Glücksburg, cargada de un significado personal profundo, ya que el Rey es padrino de bautismo del príncipe Vincent. El joven, que junto a su hermana la princesa Josephine recibe hoy la confirmación en el castillo de Fredensborg, vive así uno de los días más importantes de su vida institucional y personal. Con este acto, los mellizos de Federico X y la reina Mary cumplen con una importante tradición a través de este relevante sacramento, que posee un gran peso dentro de la Iglesia Evangélica Luterana de Dinamarca, la confesión oficial del Estado.
La vinculación entre Felipe VI y el príncipe Vincent se remonta al año 2011, cuando los entonces príncipes herederos Federico y Mary, bajo el reinado de Margarita II, desvelaron que el monarca español sería uno de los cinco padrinos del pequeño. No obstante, la asistencia de don Felipe había sido cuestionada en las últimas semanas por un detalle de especial relevancia logística. El monarca ha realizado este viaje, en cierto modo, de forma exprés, ya que tras la finalización del acto litúrgico deberá regresar a España en el día de hoy para asistir a la final de la Copa del Rey en Sevilla, cuyo inicio está marcado para las 21:00 horas. Para Felipe VI, este viaje tiene un componente de resarcimiento personal: en 2011 no pudo acudir al bautizo de su ahijado debido a que se encontraba en pleno viaje oficial por Oriente Próximo. Este sábado, sin embargo, no ha querido faltar a la cita.
El protagonismo de la jornada, no obstante, no solo ha recaído sobre la figura del monarca español, sino que ha sido compartido por un nutrido grupo de asistentes de alto nivel. Entre ellos destaca la reina Margarita II, quien tras su abdicación sigue siendo el pilar fundamental de la familia, así como la princesa Benedicta y la reina Ana María de Grecia, tía abuela de los jóvenes homenajeados
La lista de padrinos de los mellizos, que ya han cumplido los 15 años, completa el cuadro de honor de la ceremonia. Entre los otros padrinos del príncipe Vincent se encuentran John Stuart Donaldson, hermano de la reina Mary; el príncipe Gustav de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, primo hermano de su padre; el conde danés Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille; Caroline Hering, persona de la máxima confianza de la reina Mary; y la baronesa Helle Reedtz-Thott.
Por su parte, la princesa Josephine también ha estado rodeada de sus protectores espirituales, entre los que figuran su tía paterna, la princesa Marie; su tía materna, Patricia Donaldson; el conde Bendt Wedell; Birgitt Handewek, gran amiga del rey Federico; el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro; y Josephine Rechner, amiga íntima de la reina. La elección del escenario no ha sido casual.
El castillo de Fredensborg forma parte de una arraigada tradición dentro de la monarquía danesa, habiendo sido testigo de las confirmaciones de la reina Margarita en 1955 y del actual rey Federico X en 1981. En tiempos más recientes, el príncipe heredero Christian cumplió con el rito en 2021, seguido de la princesa Isabella en 2022.
La repetición de este emblemático enclave responde al deseo de la corona de mantener un hilo de continuidad entre las distintas generaciones y reforzar visual y espiritualmente el legado de la institución monárquica en Dinamarca.