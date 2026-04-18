Las imágenes de la confirmación de Vincent y Josephine de Dinamarca con el rey Felipe VI como invitado sorpresa

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La vinculación entre Felipe VI y el príncipe Vincent se remonta al año 2011, cuando los entonces príncipes herederos Federico y Mary, bajo el reinado de Margarita II, desvelaron que el monarca español sería uno de los cinco padrinos del pequeño. No obstante, la asistencia de don Felipe había sido cuestionada en las últimas semanas por un detalle de especial relevancia logística. El monarca ha realizado este viaje, en cierto modo, de forma exprés, ya que tras la finalización del acto litúrgico deberá regresar a España en el día de hoy para asistir a la final de la Copa del Rey en Sevilla, cuyo inicio está marcado para las 21:00 horas. Para Felipe VI, este viaje tiene un componente de resarcimiento personal: en 2011 no pudo acudir al bautizo de su ahijado debido a que se encontraba en pleno viaje oficial por Oriente Próximo. Este sábado, sin embargo, no ha querido faltar a la cita.