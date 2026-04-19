70 años de la boda de Grace Kelly y Raniero de Mónaco, el cuento de hadas que cautivó al mundo

Se cumplen 70 años de la que fue considerada como "la boda del siglo": el enlace entre el príncipe Raniero III de Mónaco y Grace Kelly. Una boda digna de cuento de hadas y con un vestido de novia irrepetible, y considerado como uno de los mejores vestidos de novia "royal" de la historia, con permiso del Balenciaga de Fabiola de Mora y Aragón.

La actriz norteamericana Grace Kelly, que acababa de ganar un Óscar por su papel en The Country Girl (en España se tradujo como La angustia de vivir) y el príncipe monegasco se conocieron en mayo de 1955 durante el festival de cine de Cannes. Él, que había accedido al trono en 1949, tenía 32 años y ella 26. Ambos participaron en una sesión de fotos y Grace describió al príncipe como "encantador" si bien la actriz salía con el actor francés Jean-Pierre Aumont cuando conoció a Rainiero. A partir de ese momento comenzaron una relación epistolar que, siete meses después, acabaría en petición de matrimonio de Rainiero a los padres de Grace Kelly en la casa familiar de Pensilvania en la Navidad de 1955. Finalmente, el compromiso se anunció públicamente el 5 de enero de 1956. Cuentan que la familia Kelly tuvo que abonar como dote dos millones de dólares de la época. Por su parte, la novia recibió como regalo de compromiso un anillo formado por unos aros de diamantes y rubíes. Semanas después, Rainiero le regaló otro anillo de compromiso, esta vez un anillo de 10,4 quilates de Cartier que Grace Kelly llevó durante el rodaje de Alta sociedad, la última película que protagonizó antes de casarse.

La boda, como es tradición en el pequeño Principado, se celebró en dos ceremonias. La primera de las ceremonias, por vía civil, se celebró el 18 de abril en el Salón del Trono del Palacio del Príncipe ante unos 80 invitados, la gran mayoría familiares. La actriz lució un traje de dos piezas diseñado por Helen Rose, confeccionado en encaje de Alençon sobre una base de tafetán de seda de color rosa pálido, con falda tipo corola de largo midi. Como complementos, llevó un sombrero tipo casquete a juego. Después se celebró un cóctel multitudinario para los habitantes del Principado y por la noche un baile de gala en la Ópera de Montecarlo.

El 19 de abril de 1956 se llevó a cabo la ceremonia religiosa en la Catedral de San Nicolás, decorada con lirios y lilas blancas. La novia llegó en primer lugar del brazo de su padre John Kelly, y el novio, de acuerdo con la tradición de Mónaco, llegó después de la novia. La ceremonia fue oficiada en francés por el obispo de Mónaco, a pesar de que la novia no hablaba el idioma.

Entre los 700 invitados, se encontraban desde los reyes de Dinamarca, el rey Leopoldo de los belgas o el Aga Khan III, pasando por el magnate griego Aristóteles Onassis, el fundador de la cadena hotelera Hilton Conrad Hilton o los actores Cary Grant, Ava Gardner, Gloria Swanson, David Niven, Gene Kelly o James Stewart. Raniero de Mónaco lució un uniforme militar que él mismo había diseñado para la ocasión, aunque quién pasó a la posteridad por su vestido fue Grace Kelly. La Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) obsequió a su gran estrella con un traje creado por la diseñadora de vestuario Helen Rose, y cuyo precio se estimó en 60.000 dólares. 36 costureras trabajaron durante dos meses en un diseño con cuerpo de encaje, cuello subido y falda voluminosa, con perlas cosidas a mano a lo largo del vestido, y cola de un metro de largo, para el que utilizaron más de 100 metros de tul de seda y 25 de tafetán.

No llevó tiara, sino un tocado tipo gorro con aplicaciones de encaje y perlas adornado con flores de azahar, que sujetaba el velo y como joyas, unos pendientes familiares de perlas con diamantes. Además, a diferencia de otras novias de la realeza, optó por un ramo pequeño de lirios del valle y una pequeña Biblia adornada con flores y perlas. También llevó unos zapatos de tacón bajo con el nombre de ella grabado en el zapato izquierdo y el del príncipe en el derecho, y un perfume creado en exclusiva para ella y que fue un encargo de Rainiero a la casa británica Creed.

Tras el "sí, quiero", abandonaron la catedral y pasearon por las calles del Principado en un Rolls-Royce, que les regaló el pueblo de Mónaco como regalo de bodas. Se detuvieron en la iglesia de Santa Devota, patrona del Principado, donde la princesa ofreció su ramo de novia. En el banquete se sirvió caviar, champán, langosta fría y una tarta nupcial de seis pisos y 90 kilos.

Los príncipes de Mónaco se fueron de luna de miel por el Mediterráneo durante siete semanas, en un yate regalo de bodas de Aristóteles Onassis. Dos días después de su boda, el 21 de abril llegaron a la bahía de Pollensa, alojándose en el Hotel Formentor. Unos días después, y a petición de ambos, presenciaron una corrida de toros en el Coliseo Balear de Palma y acudieron a una cena de gala celebrada en la Capitanía General de Baleares. El tres de mayo, Rainiero y Grace abandonaron Mallorca.

Nueve meses después de la boda, en enero de 1957, nació su primogénita, Carolina. Un año después, nació Alberto y en 1965, Estefanía.