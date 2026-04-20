Carlota Casiraghi y Alejandra de Hannover, las princesas escritoras de Mónaco

El Festival del Libro de París, celebrado este pasado fin de semana en el Grand Palais, no solo ha atraído a los amantes de la literatura, sino que ha confirmado el papel de Carlota Casiraghi y su hermana, la princesa Alexandra de Hannover, como los nuevos referentes culturales de la familia Grimaldi.

El gran foco de atención estuvo sobre Carlota, quien acudió en calidad de autora para presentar y firmar ejemplares de su obra más reciente, La Fêlure (La Grieta), publicada a principios de este año por la editorial Julliard.

Carlota, que es la segunda hija del matrimonio de Carolina de Mónaco con Stéfano Casiraghi, es graduada en Filosofía por la Sorbona, es coautora del libro Archipiélago de pasiones, un tratado sobre los sentimientos humanos escrito junto a su profesor Robert Maggiori. Además de presidir los Encuentros Filosóficos de Mónaco, Casiraghi ha publicado Seis lecciones de filosofía, así como ensayos centrados en el cuidado de la tierra y el humanismo.

Carlota, que estuvo muy cercana con sus lectores, lució para la ocasión un conjunto de Chanel que combinaba la elegancia clásica con ese aire intelectual que ya es su sello personal.

Por su parte, la princesa Alexandra, hija de Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco, tras cursar sus estudios de Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Nueva York, o la doble licenciatura en Historia y Literatura por la Universidad de Columbia en su sede de París, decidió encaminar su futuro hacia el mundo del periodismo de moda y la cultura publicando sus artículos en revistas como L'Officiel o Passager, que ha firmado en su debut como escritora en la Feria del Libro de París.

Entre los asistentes también estuvieron María Teresa y Enrique, grandes duques eméritos de Luxemburgo, donde adquirieron algunos ejemplares.