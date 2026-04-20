El cambio de protocolo de los Reyes para recibir al presidente de Portugal

Don Felipe y Doña Letizia han recibido en el Palacio Real de Madrid al nuevo presidente de la República Portuguesa, António José Seguro, y a su esposa, Margarida Maldonado Freitas, tras su elección como nuevo presidente, a cuya toma de posesión acudió Felipe VI en el Palacio de São Bento en Lisboa el pasado 9 de marzo de 2026.

La visita del nuevo presidente de Portugal se enmarca en la primera visita oficial de presentación a nuestro país tras asumir el cargo, en un gesto que refuerza los lazos históricos y diplomáticos entre ambas naciones. La jornada ha comenzado con un encuentro entre ambas delegaciones y ha seguido con un almuerzo ofrecido por los Reyes en honor del presidente de la República Portuguesa y su esposa.

En esta ocasión, la ceremonia ha tenido un pequeño cambio con el formato habitual, ya que Felipe VI ha esperado al presidente Seguro en el zaguán de Embajadores en vez de los salones de la planta principal. Cuando comenzó el reinado de Felipe VI se estableció este tipo de ceremonia en cuanto a las visitas de presentación, pero no se había repetido desde hacía unos años. Ambos han subido por la escalera principal y se han dirigido hasta el salón de Embajadores al son del tamboril y el pífano. Posteriormente se han reunido en la Sala de Tapices.

Tras una década en la que el jefe de Estado fue el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal inició una nueva etapa bajo la presidencia de António José Seguro, que llegó a ser secretario del Partido Socialista portugués. Vinculado a António Guterres, actual secretario general de la ONU, formó parte de los dos gobiernos de Guterres como secretario de Estado y ministro adjunto a la oficina del primer ministro, para ser posteriormente eurodiputado. Tras perder la secretaría frente a António Costa, se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Lisboa, para volver a encabezar la candidatura a la presidencia que obtuvo el 66% de los votos.

Casado con Margarida Maldonado desde 2001, la pareja tiene dos hijos, María, nacida en 2001, y António, nacido en 2006, a quienes quieren mantener alejados del foco público tanto como sea posible. Maldonado es farmacéutica de profesión y gestiona dos farmacias. Como recogen los medios portugueses, Maldonado prefiere que se refieran a ella como "esposa del presidente" ya que, como recalca, "no hay primeras damas en nuestro país". Asimismo, ha asegurado que quiere seguir desempeñando su profesión y que, en caso de asumir un "papel oficial", lo decidirá de forma personal.

De momento, la pareja presidencial sigue viviendo en su residencia de Caldas da Rainha y utiliza el Palacio de Belém para actos de la agenda presidencial, con el fin de poder conciliar su vida familiar con la representación institucional.

Para esta ocasión, la Reina ha estrenado un look primaveral compuesto por un elegante vestido rosa empolvado, con cuello tipo barco, manda francesa con vuelta en los puños y silueta lápiz Lo ha combinado con unos salones destalonados con doble lazo delantero de de tacón sensato de Carolina Herrera. En cuanto a las joyas, ha vuelto a lucir unos pendientes en forma de flor de nácar de la marca Yanes.