Este martes 21 de abril la reina Isabel II de Inglaterra cumpliría 100 años. Con motivo de la efeméride, el Reino Unido festejará por lo alto el centenario del nacimiento de la mujer que no solo protagonizó el reinado más largo de la historia del país, sino también el de una mujer que fue una figura capital en la historia contemporánea de Europa y cuyo mantra fue "Never complain, never explain" ("Nunca te quejes, nunca des explicaciones").

Aunque Isabel II falleció el 8 de septiembre de 2022, su recuerdo e influencia en la vida pública británica está más presente que nunca. Poco antes de fallecer, el 81% de los británicos tenían una imagen positiva de la reina. Como curiosidad, y casi cuatro años después de su muerte, la reina Isabel II sigue siendo el miembro de los Windsor más popular con un 84% de respaldo de los británicos por la labor que realizó según una reciente encuesta de YouGov. Un apoyo que no la perjudicó incluso al final de su reinado, coincidiendo con el estallido del escándalo que salpicaba al favorito de sus hijos, el príncipe Andrés con Jeffrey Epstein o la salida del príncipe Harry y Meghan Markle de sus obligaciones reales.

Sus primeros años: de Lilibeth a heredera al trono

Elizabeth Alexandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926, enen la casa londinense de sus abuelos maternos en el número 17 de Bruton Street en el londinense barrio de Mayfair. Fue la primogénita de los duques de York, Alberto y Elizabeth Bowes-Lyon, y primera nieta del rey Jorge V y la reina Mary de Teck.

Pero la abdicación de Eduardo VIII tras 325 días en el trono, al elegir su amor por la divorciada Wallis Simpson que su responsabilidad histórica, supuso un terremoto para la monarquía. El príncipe Alberto fue coronado como Jorge VI e Isabel, de diez años, se convirtió en heredera al trono.

La por entonces princesa Izabel, con sus padres Jorge VI y la reina Isabel, y la princesa Margarita

Era conocida en su familia como Lilibet, un apelativo que le puso su padre, ya que le costaba pronunciar Elizabeth debido a su tartamudez. Jorge VI sentía debilidad por sus dos hijas, si su primogénita era su ojito derecho, y solía decir que "Lilibet es mi orgullo, Margaret mi alegría".

A diferencia de otros monarcas, Isabel II vivió la crudeza de la Segunda Guerra Mundial. A los 14 años, dio su primer discurso por radio para dar ánimos a los niños evacuados, y a los 18 se unió al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, donde aprendió mecánica y a conducir ambulancias, siendo la única mujer de la familia real en servir en las fuerzas armadas.

El romance que unió a una nación: La boda de la princesa Isabel y Felipe de Edimburgo

El 20 de noviembre de 1947 Isabel se casó en la Abadía de Westminster con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Una historia que se remonta a 1939, cuando una joven Isabel de solo 13 años visitó el Dartmouth Royal Naval College y conoció a un apuesto cadete de 18 años, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, nieto del rey Jorge I de Grecia. Según allegados a la familia, fue un "flechazo".

Durante los años de la guerra, mientras Felipe servía en la Marina Real, la pareja mantuvo una intensa correspondencia por carta, forjando un vínculo que terminaría en compromiso y boda. Aunque Felipe era de linaje real, era visto por algunos sectores como un "extranjero" con escasos recursos económicos. Sin embargo, su devoción por Isabel y su decisión de renunciar a sus títulos griegos, adoptar el apellido Mountbatten y convertirse en ciudadano británico, convencieron a los más escépticos.

Los duques de Edimburgo con sus hijos, los príncipes Carlos y Ana

Debido a la austeridad de la posguerra, la princesa tuvo que utilizar cupones de racionamiento de ropa para pagar su vestido, diseñado por Sir Norman Hartnell, un vestido de satén de seda color marfil, decorado con 10.000 perlas importadas de Estados Unidos y motivos de flores de primavera que simbolizaba el renacimiento de la nación.

Jorge VI le regaló el título de duque de Edimburgo, otorgándole el tratamiento de Su Alteza Real antes de la ceremonia. Isabel sólo pidió una cosa a su marido: lealtad. Por ello nunca dio importancia ni a las infidelidades ni a las meteduras de pata del duque de Edimburgo.

Isabel dio a luz a su primer hijo, el príncipe Carlos, el 14 de noviembre de 1948, menos de un mes después de que Jorge VI emitiera una patente real, la cual permitía a sus hijos utilizar el tratamiento y título de príncipe o princesa. La segunda hija llegaría en 1950, la princesa Ana.

Aunque vivió con frustración no tener una formación académica sólida, se esforzó por aprender durante toda su vida y apostar por la vocación de servicio, cuando a los 25 años tuvo que asumir el cargo de reina tras el fallecimiento de su padre, cuya noticia le tuvo que transmitir su marido.

Como la propia Isabel II reconoció, "mi padre murió demasiado joven y de forma repentina. Me tocó asumir la responsabilidad y hacerlo lo mejor posible".

Ascenso al trono con 25 años y 70 años de reinado: luces y sombras

Isabel II se convirtió en reina mientras se encontraba de viaje oficial en Kenia. Su padre falleció a causa del cáncer de pulmón que padecía, a los 56 años. Isabel, que había tomado el apellido de su marido tras la boda, mantuvo el apellido Windsor a petición de la reina Mary y de Sir Winston Churchill. Después de quejarse con la frase "soy el único hombre en el país al cual no se le permite dar su apellido a sus propios hijos" se adoptó el apellido Mountbatten-Windsor para Felipe y los descendientes masculinos de Isabel que no posean títulos reales en 1955. Ya como reina tuvo a sus dos últimos hijos, el príncipe Andrés, en 1960 y Eduardo en 1964.

La coronación de la nueva reina se produjo en 1953 en la Abadía de Westminster. Fue la primera coronación retransmitida por radio y televisión de la historia. Para la coronación lució un vestido de Sir Norman Hartnell bordado, con los emblemas florales de los países de la Commonwealth: la rosa Tudor inglesa, cardo escocés, puerro galés, shamrock irlandés, zarzo dorado australiano, hoja de arce canadiense, helecho plateado neozelandés, protea sudafricana, loto sagrado para India y Ceilán, y trigo, algodón y yute para Pakistán.

Isabel II fue mucho más que una jefa de Estado, un símbolo. La disciplina, la vocación de servicio y su neutralidad que la convirtió en el árbitro perfecto marcaron los 70 años que estuvo al frente de la corona.

Y como no hay luces sin sombras, su punto débil fue su familia, donde no fue capaz de poner orden ni tampoco cortar por lo sano cuando debía. Los conflictos matrimoniales de sus hijos, Carlos y Andrés lo que ella calificó como "annus horribilis" sobre todo el de Carlos y Diana, que finalizó con infidelidades, polémicas y la muerte en accidente de Diana, que hicieron que la corona se tambalease.

Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el "megxit" de Harry y Meghan y sobre todo, por la relación del príncipe Andrés, su ojito derecho, con Jeffrey Epstein, que le llevó a pagar de su bolsillo el acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien le denunció por abuso sexual.

Siete décadas de cambios en cifras: la reina de los récords

Bajo su reinado, el mundo se transformó radicalmente. Isabel II fue testigo y protagonista de la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, la descolonización, la Guerra Fría, el Brexit o la transición del Imperio Británico a la Commonwealth. Fue reina de 32 países diferentes a lo largo de su vida y cuando falleció era jefa de Estado de 15 de ellos.

Trabajó con 15 primeros ministros, conoció a 13 de los últimos 14 presidentes de EEUU, y se reunió con 5 papas durante su reinado.

Además de ser la monarca con el reinado más largo en la historia británica, con 70 años y 214 días, superando a su tatarabuela, la reina Victoria (63 años), es la monarca que más ha viajado en la historia, con más de 110 países y dio la vuelta al mundo el equivalente a 42 veces antes de dejar de viajar al extranjero en 2015. Además, estuvo casada 73 años con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el matrimonio más largo en la historia de la realeza británica.

Con la editora de Vogue Anna Wintour durante la Semana de la Moda de Londres

Fue una de las primeras líderes en adoptar la tecnología: envió su primer correo electrónico en 1976 desde una base militar y publicó su primer post en Instagram en 2019. Fue patrona de más de 600 organizaciones benéficas y militares. Durante su reinado, respondió personalmente más de 3,5 millones de cartas y mensajes de ciudadanos de todo el mundo. Tuvo más de 30 perros de raza corgi a lo largo de su vida, todos descendientes de su primera perra, Susan, que recibió a los 18 años. Además, era la única persona en el Reino Unido que no necesitaba pasaporte para viajar (ya que estos se emitían en su nombre) ni licencia para conducir.

Murió a los 96 años, y Carlos le sucedió inmediatamente sucedió como monarca, poniendo en marcha la Operación Puente de Londres y, debido a que murió en Escocia, la Operación Unicorn. Fue la primera monarca en morir en Escocia desde Jacobo V, en 1542.

Isabel II con su hijo, el principe Carlos y su nieto, el príncipe Guillermo

Con motivo de su centenario, Carlos III dirigirá un mensaje a la nación donde rendirá un especial tributo a su madre. Además de un acto solemne en el Memorial de Isabel II en el Museo Británico de Londres, o la inauguración de un jardín en Regent's Park para inaugurar el Jardín Reina Isabel II. Además, inaugurarán la exposición con más de 300 estilismos en la King's Gallery del Palacio de Buckingham. También participarán en una fiesta a la que asistirán miembros de organizaciones benéficas y entidades vinculadas a la difunta reina, así como la familia, donde no estarán ni su hijo favorito, Andrés Mountbatten-Windsor, ni Sarah Ferguson ni sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia vinculados en el escándalo Epstein.