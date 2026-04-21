Kate y Guillermo, los grandes protagonistas del centenario de Isabel II: brindis con zumo de tomate y joyas con historia

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Junto al príncipe Guillermo, la princesa de Gales se mostró cercana y sonriente durante una fiesta que incluyó una impresionante tarta con el número 100. Las cámaras captaron momentos distendidos de los Príncipes brindando con zumo de tomate, una imagen que ha circulado rápidamente por su naturalidad y por ser un guiño a las costumbres de palacio en un día donde la emoción por la ausencia de la Reina se mezcló con la celebración de su extraordinaria vida.