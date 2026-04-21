Kate y Guillermo, los grandes protagonistas del centenario de Isabel II: brindis con zumo de tomate y joyas con historia
Londres se ha vestido de gala para conmemorar una fecha que quedará marcada en el calendario de la monarquía británica: el centenario del nacimiento de Isabel II. En una jornada cargada de simbolismo y nostalgia, la Familia Real británica ha decidido "tirar la casa por la ventana" para homenajear a la soberana que batió todos los récords y se convirtió en la monarca más longeva del Reino Unido.
Londres se ha vestido de gala para conmemorar una fecha que quedará marcada en el calendario de la monarquía británica: el centenario del nacimiento de Isabel II. En una jornada cargada de simbolismo y nostalgia, la Familia Real británica ha decidido "tirar la casa por la ventana" para homenajear a la soberana que batió todos los récords y se convirtió en la monarca más longeva del Reino Unido.
Esta reina de leyenda, que marcó a varias generaciones y sigue siendo un referente mundial, ha sido la protagonista absoluta de una serie de actos que han reunido a los Windsor en la capital inglesa para recordar a una mujer que convirtió su vida en más de siete décadas de servicio a la Corona tras llegar al trono de manera inesperada.
El epicentro de las celebraciones comenzó en el Museo Británico, donde los reyes Carlos III y Camilla lideraron una nutrida representación familiar que incluyó a los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton; los duques de Edimburgo, Sophie y Eduardo; y los duques de Gloucester. Acompañados por el primer ministro Keir Starmer, la familia recorrió la exposición de las propuestas de diseño para el futuro Memorial de la Reina Isabel.
En un gesto cargado de afecto, los duques de Edimburgo optaron por detalles estilísticos que recordaban la gran pasión de la difunta monarca por el mundo ecuestre: Sophie lució un vestido con estampado de botas de montar, mientras que el príncipe Eduardo eligió una corbata decorada con caballos. A la cita no faltó Lady Sarah Chatto, sobrina favorita de Isabel II, reforzando el carácter íntimo y familiar del tributo.
Kate Middleton reapareció radiante, convirtiéndose en el centro de atención con un vestido de manga larga en color malva. El detalle que más conmovió a los presentes fue su elección de joyería: un collar de perlas de tres vueltas, la pieza icónica que Isabel II solía llevar a diario, en lo que se interpretó como un traspaso generacional de estilo y valores.
Junto al príncipe Guillermo, la princesa de Gales se mostró cercana y sonriente durante una fiesta que incluyó una impresionante tarta con el número 100. Las cámaras captaron momentos distendidos de los Príncipes brindando con zumo de tomate, una imagen que ha circulado rápidamente por su naturalidad y por ser un guiño a las costumbres de palacio en un día donde la emoción por la ausencia de la Reina se mezcló con la celebración de su extraordinaria vida.
Dentro del museo, sir Norman Foster, arquitecto encargado de diseñar el monumento, explicó a los Reyes las maquetas y los diseños finales. El proyecto promete ser una obra de gran envergadura en St James's Park e incluirá elementos tan personales como un puente de vidrio y acero inspirado en la tiara nupcial de Isabel II, una escultura de la Commonwealth de Yinka Shonibare y un busto de la Reina realizado por Karen Newman.
Entre las piezas mostradas, destacaron un retrato de la soberana de joven con la vestimenta de la Orden de la Jarretera y una representación de Felipe de Edimburgo con su uniforme naval, manteniendo vivo el vínculo de la pareja real.
Durante la celebración ha habido momentos distendidos entre los invitados y miembros de familia real que han recordado la figura de la histórica monarca.