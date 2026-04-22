Letizia rescata su falda azul más copiada en el almuerzo previo del Premio Cervantes

Los Reyes han vuelto al Palacio Real para ofrecer el tradicional almuerzo al escritor mexicano Gonzalo Celorio, previo a la entrega del Premio Cervantes que tendrá lugar mañana en el Paraninfo de Alcalá de Henares.

Un almuerzo que ha contado con una representación del mundo de las letras, entre ellos escritores de la talla de Carme Riera, Alfonso Ussía Jr. , Rafael Tarradas Bultó, María Dueñas o Juan del Val, último ganador del Premio Planeta 2025.

Doña Letizia ha apostado por un look monocromático en azul bebé, donde ha lucido nuevamente una falda recta con cinturón incorporado de Hugo Boss, que estrenó en 2019 y ha lucido hasta en 8 ocasiones y que también tienen la princesa Sofía de Suecia y la reina Mary de Dinamarca. A diferencia de otras ocasiones donde elegía el color blanco, ha optado por una camisa del mismo color de la falda, con escote en pico y manga larga.

En cuanto a los complementos, ha optado por unos zapatos destalonados de tacón sensato de Magrit en color nude, y pendientes de diamantes y aguamarinas de Aldao que fueron un regalo que recibió de parte de Felipe VI con motivo del nacimiento de la princesa Leonor en 2005.