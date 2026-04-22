Nuevo plantón de Sánchez a los Reyes en los actos del Premio Cervantes para evitar abucheos

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha decidido dar un nuevo plantón a Don Felipe y Doña Letizia en los actos que se celebrarán con motivo de la entrega del Premio Cervantes.

Sánchez no asistirá al almuerzo en el Palacio Real de Madrid en honor del escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, que anualmente se realiza el día antes de la ceremonia de entrega del máximo galardón de las letras en español, y que reúne a autoridades, académicos, editores y destacadas figuras del mundo cultural, y que es el preludio a la ceremonia oficial que tendrá lugar al día siguiente en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, donde se distinguirá a Celorio por "la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica", a la que tampoco asistirá.

La 'excusa' para no estar presente en el Palacio Real es que inaugura una reunión a las 13:00 en el Congreso de los Diputados sobre el Panel Científico de Inteligencia Artificial de la ONU. El único ministro del Gobierno que estará presente en dicho almuerzo es Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

Tampoco está previsto, salvo cambio de planes a última hora, que el presidente del Gobierno acuda mañana al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. En estos últimos años solo ha acompañado a los Reyes en dos ocasiones, en 2022 y 2024, y en ambas ocasiones sufrió abucheos a la salida del Paraninfo por parte del público congregado, que no solo se acerca para ver a los Reyes y al premiado, que salen andando hasta la plaza, sino también para cantar junto a la tuna de la Universidad que homenajea al galardonado y a Sus Majestades. Como no puede pisar la calle sin que sea abucheado, rehúye aquellos actos en los que queda expuesto o tenga que caminar hasta su vehículo.

Como el año pasado se había declarado el luto oficial por el fallecimiento del papa Francisco, no hubo los tradicionales honores militares a Felipe VI ni tampoco actuó la tuna. Se espera que en esta edición todo vuelva al formato tradicional, aunque la ausencia de Sánchez nos impida volver a verle incumpliendo el protocolo, cuando se metió las manos en los bolsillos del pantalón del chaqué que lucía, permaneciendo en esa actitud ante el Rey mientras se despedía de las autoridades y que le valió gritos del público del tipo: "¡Sácate las manos de los bolsillos!, ¡sinvergüenza!".