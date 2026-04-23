La reina Letizia ha sorprendido con un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, donde aparece hablando en guaraní, la lengua indígena oficial en Paraguay junto con el español.

Se trata de un vídeo de dos minutos, que fue grabado el pasado 15 de abril en los exteriores del Palacio de la Zarzuela, y que es una felicitación para el Centro Cultural de España en Paraguay con motivo de su 50 aniversario, y que ha sido compartido por el canal de YouTube del Centro Salazar. En él vemos a Doña Letizia caminando por el jardín del palacio mientras va mirando a cámara y trasladando su felicitación. "Vy'apave nde arambotyre. Muchas felicidades por estos 50 años, una edad en la que las personas tenemos ya una experiencia suficiente para pararnos a pensar, a hacer cuentas con la vida e imaginar algo del futuro", comienza.

El vídeo viral de Letizia hablando guaraní que causa sensación en las redes pic.twitter.com/KDTbB8O3GX — Libertad Digital (@libertaddigital) April 23, 2026

En el mismo vídeo realiza una breve intervención donde destaca la trayectoria de esta entidad, apodada "el Juande", por su labor reforzando los lazos entre ambos países y por ser "un ejemplo de cooperación cultural y social, y motor de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ahora suma ya otros 15 en América Latina". Asimismo, ha aprovechado para recordar la visita que hizo en 2021 al Centro Salazar de Paraguay. "Recuerdo muy bien a todas las personas que conocí en la biblioteca, en las salas de exposiciones, en el salón de actos, en los patios interiores donde vi las máscaras de Néstor Portillo, la cerámica de Ediltrudis Noguera o la danza que interpretó un grupo de personas con discapacidad".

También ha querido hacer una referencia a la historia que comparten España y Paraguay y del ejemplo de cooperación. "Sois el reflejo exitoso de la historia compartida de España y Paraguay. Un ejemplo de cooperación cultural y social, motor de la red de centros culturales de la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo que ahora suma ya otros 15 en América Latina y en África. En muchas ocasiones, la cultura consigue lo que de otro modo no sería posible y por esa expresión de desarrollo, libertad, resistencia, tradición y vanguardia quiero felicitar a todos los que habéis pasado por este centro durante estas cinco décadas".

La Reina concluía su intervención. "Os doy las gracias por seguir siendo el archivo vibrante de nuestra historia conjunta y un espacio público de encuentro, formación y creación desde el respeto y la inclusión. Muchas gracias y a por 50 años más".