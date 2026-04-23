Los Reyes presiden la entrega del Premio Cervantes al escritor mexicano Gonzalo Celorio
Como ya es tradición desde hace 50 años, se ha entregado el Premio Cervantes, el galardón más importante de las Letras españolas al escritor mexicano Gonzalo Celorio, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en un acto presidido por Don Felipe y Doña Letizia, con la ausencia de Pedro Sánchez.
Los Reyes saludando a su llegada a la Universidad de Alcalá de Henares a Goznalo Celorio, que es el séptimo escritor mexicano que recibe el galardón después de Octavio Paz, Carlos Fuentes o Fernando del Paso.
A diferencia del año pasado, que se habían decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del papa Francisco, se han vuelto a rendir honores militares a Sus Majestades a su llegada a Alcalá de Henares
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso saludando a Felipe VI y a la reina Letizia a su llegada a Alcalá de Henares
Los Reyes se han trasladado hasta Alcalá de Henares, donde han sido recibidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judit Piquet que le ha entregado el bastón de mando al Rey.
Don Felipe y Doña Letizia han presidido el acto de entrega del Premio Cervantes al escrito mexicano Gonzalo Celorio, en Alcalá de Henares. Al ser un acto oficial de máxima etiqueta, el Rey ha lucido chaqué impecable con el Toisón de Oro, la mayor distinción monárquica, en la solapa.
Como es tradicional, la ceremonia ha empezado con el himno nacional, que todo el mundo ha escuchado de pie y en silencio. A continuación, el Rey ha abierto la sesión y ha cedido la palabra hasta que ha llegado la entrega del premio.
Gonzalo Celorio ha recibido el Premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, y que ha recibido por ser un "escritor integral: creador, maestro y lector apasionado y autor de una obra que es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".
Doña Letizia saluda a Gonzalo Celorio después de recibir la medalla que le acredita como premiado con el galardón más importantes de las Letras españolas.
Durante su discurso, Felipe VI ha destacado de Celorio que "en su obra, la memoria e imaginación se convierten en formas de conocimiento que enriquecen el acervo común de nuestras letras. Como él mismo expresa, el español es la única lengua que permite atravesar 23 fronteras sin perder inteligibilidad".
Doña Letizia ha optado por un vestido lápiz con manga midi y lazos de Carolina Herrera, que estrenó en 2025 con motivo de un viaje a Bélgica.
Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como la alcaldesa de Alcalá de Henares han optado por unos estilismos primaverales, en colores pastel, y muy adecuados para un acto de esta relevancia.
Felipe VI, Silvia Garza, Gonzalo Celorio y la Reina Letizia tras la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2025 al escritor mexicano en el patio de la Universidad de Alcalá de Henares.