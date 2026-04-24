La recomendación audiovisual de Felipe VI a Juan del Val en el almuerzo del Premio Cervantes

Don Felipe y Doña Letizia ofrecieron en el Palacio Real de Madrid un almuerzo en honor al mexicano Gonzalo Celorio, un día antes de que recibiera el Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares. Un encuentro al que acudieron numerosos rostros del mundo de las letras, desde escritores, editores, académicos, periodistas o libreros, a los que los Reyes saludaron y con los que hablaron de forma distendida.

Entre los invitados estaba el Premio Planeta 2025, Juan del Val, quien en su paso por El Hormiguero contó la charla que había podido mantener con el rey Felipe VI. "Se acercó y me llamó la atención porque me preguntó por la presión de salir en televisión. ¡Qué raro que me lo diga él, de cómo se llevaba tener tantas miradas pendientes!", reflexiónó.

Asimismo, contó que en esos minutos que compartieron en el almuerzo, Felipe VI le hizo una recomendación audiovisual sobre un documental que no tenía que perderse. Se trata de Mrs. Nobody contra Putin. "Me acabó recomendando ese documental", reveló.

Se trata de un documental que ganó el Óscar al mejor documental, dirigido por David Borenstein y Pavel Talankin, y que como dice en la ficha de la plataforma donde puede verse, Amazon Prime, "expone el programa de adoctrinamiento estudiantil durante la guerra, narrado a través de los ojos y la perspectiva de un maestro de primaria".

El propio Juan del Val, al igual que otros invitados, compartía en sus redes sociales fotografías del saludo con los Reyes, así como de algunos de los platos del menú que disfrutaron, y que fue elaborado por Taberna Verdejo con su chef Marian Reguera a la cabeza.