Máxima de Holanda presume de figura con un vestido de hace casi 20 años

En las últimas semanas, la agenda de Guillermo y Máxima de los Países Bajos ha estado marcada por un claro enfoque internacional. Tras su reciente visita a Estados Unidos, donde fueron recibidos en la Casa Blanca y mantuvieron un encuentro con la familia de Donald Trump, los monarcas retomaron sus compromisos en Ámsterdam. Allí presidieron la tradicional cena del Cuerpo Diplomático en el Palacio Real, una cita clave en la que el rey destacó durante su discurso la importancia de la cooperación entre naciones y el papel esencial de los diplomáticos en el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Más allá del plano institucional, la velada tuvo otra gran protagonista: la reina Máxima. Fiel a su estilo, la monarca volvió a apostar por un look vibrante y alejado de los tonos discretos que predominan en otras casas reales europeas. En esta ocasión, eligió un espectacular vestido de gala en color fucsia, un diseño sin tirantes con falda de volantes y delicados bordados artísticos, firmado por Edouard Vermeulen para la firma Natan.

Se trata de una pieza con historia dentro de su vestidor, ya que la estrenó en 2007 durante la celebración del cumpleaños del entonces príncipe Guillermo Alejandro. Desde entonces, la reina la ha recuperado en distintas ocasiones, como en la boda de la condesa Leonie von Waldburg-Zeil-Hohenems y el conde Caspar von Matuschka en 2024, demostrando su apuesta por una moda más sostenible y consciente sin renunciar al impacto visual.

En el apartado de joyas, Máxima volvió a hacer gala de su sensibilidad histórica al lucir el impresionante conjunto conocido como "Cola de Pavo Real", una de las piezas más emblemáticas del joyero real neerlandés. Esta parure tiene su origen en 1897, cuando la reina Emma de Waldeck-Pyrmont decidió reutilizar antiguos rubíes pertenecientes a la reina Sofía de Wurtemberg, encargando un nuevo diseño a la firma Johann Eduard Schürmann & Co. La tiara, concebida para la reina Guillermina de los Países Bajos, destaca por su silueta inspirada en la cola de un pavo real y por su carácter transformable, lo que permite adaptarla a diferentes estilos y ocasiones.

A lo largo del siglo XX, esta joya pasó por varias generaciones de la familia real. Guillermina la legó a su hija, la reina Juliana de los Países Bajos, quien incluso la utilizó como gargantilla durante su investidura, poniendo de manifiesto su versatilidad. Posteriormente, fue cedida a la princesa Irene de los Países Bajos y, tras su divorcio en 1981, desapareció de la vida pública durante años, alimentando rumores sobre su paradero. No fue hasta 2009 cuando reapareció de forma inesperada en la cabeza de la reina Máxima, quien la reincorporó al joyero real y la consolidó como una de las piezas más icónicas.

Tras esta cena con el Cuerpo Diplomático, la agenda de los reyes queda prácticamente despejada hasta el lunes, cuando la familia real volverá a reunirse para una de las citas más señaladas del calendario: el Día del Rey. Como es tradición, los monarcas posarán junto a sus hijas, la princesa heredera Amalia de Orange y sus hermanas Alexia de los Países Bajos y Ariane de los Países Bajos, en la ya habitual fotografía familiar. La celebración, que este año tendrá como escenario la ciudad de Dokkum, promete vivirse con especial entusiasmo, tras un concierto previo en el que también estuvo presente la princesa Beatriz de los Países Bajos, dando inicio a los preparativos de una jornada muy significativa para el país.