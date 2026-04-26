La princesa Leonor se deja ver en una regata en el Mar Menor

Leonor de Borbón está en la recta final de su formación militar. Su preparación comenzó en agosto de 2023 en la Academia General Militar, marcando el inicio de un recorrido por las Fuerzas Armadas que la ha llevado también por la Escuela Naval Militar, donde incluso participó en travesías a bordo del emblemático Juan Sebastián Elcano. En 2025 arrancó su última etapa en la Academia General del Aire y del Espacio, cuya conclusión se espera en las próximas semanas.

Mientras se acerca ese cierre, la heredera al trono ha vuelto a dejarse ver en un entorno muy distinto al estrictamente castrense. El pasado sábado 25 de abril, la playa de Barnuevo acogió la 25ª edición de la regata interuniversitaria de piragüismo, celebrada en el Mar Menor. Allí, junto a estudiantes y compañeros de la academia, Leonor participó como una más en la competición.

Imágenes difundidas por laverdad.es muestran a la princesa remando en equipo dentro de una canoa mixta, compitiendo con naturalidad y sin distinciones respecto al resto de participantes. Con una actitud relajada y alejada del protocolo, se integró plenamente en la dinámica del grupo, disfrutando de la prueba deportiva y colaborando con sus compañeros en busca del mejor resultado.

La jornada comenzó a primera hora de la mañana, con la salida de las embarcaciones alrededor de las 9:00, mientras que las finales se disputaron a partir de las 11:00. La entrega de premios tuvo lugar pasado el mediodía, aunque no ha trascendido la posición final del equipo en el que competía la princesa. Más allá de la clasificación, las imágenes reflejan un ambiente distendido y participativo.

No es la primera vez que Leonor se involucra en actividades deportivas durante su formación militar. El pasado año ya compitió en el Campeonato Interacademias, donde participó en disciplinas como la esgrima, demostrando disciplina y espíritu de equipo.