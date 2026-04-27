Carlos III y Camilla viajan a EEUU entre fuertes medidas de seguridad tras el atentado contra Trump

Los reyes Carlos III y Camilla comienzan su visita de Estado de cuatro días a Estados Unidos, en una visita marcada por las preocupaciones de seguridad después de el atentado fallido contra el presidente Donald Trump.

Un viaje que, tal y como anunció el Palacio de Buckingham, "se mantiene tal como estaba planeado", resaltando que ambos querían "cumplir con su deber" y que la decisión fue tomada "tras discusiones desde ambos lados del Atlántico y según consejo del Gobierno británico".

Los reyes hablaron por teléfono el domingo con el presidente Trump y su esposa, Melania, para expresarles su solidaridad por lo sucedido en la noche del sábado y aplaudir el trabajo de los servicios de seguridad para evitar males mayores. Una seguridad que preocupa y por eso el Palacio de Buckingham confirmó que se realizarán algunos "ajustes operativos modestos en algunos elementos" del programa de Sus Majestades, que también ha confirmado el embajador británico en Estados Unidos, Christian Turner, afirmando que se han implementado "todas las medidas de seguridad apropiadas", y que contarán con la "máxima seguridad" durante la visita de Estado.

Durante una entrevista en Fox News horas después del incidente en Washington, Trump confirmó que la visita de Estado seguiría adelante según lo previsto. "El rey Carlos viene. Es un tipo estupendo y lo esperamos con ilusión. Es una persona fantástica, un representante formidable y muy valiente", afirmó.

La visita de Estado se enmarca en el 250.º aniversario de la independencia estadounidense, y también sirve para fortalecer la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos, sometida a una gran tensión en los últimos meses por las críticas de Donald Trump al Gobierno británico por la guerra contra Irán, y contra el primer ministro, Keir Starmer.

El lunes, los reyes serán recibidos en el pórtico sur de la Casa Blanca para tomar el té en el Salón Verde y, posteriormente, visitar el recién inaugurado y ampliado Salón de la Casa Blanca. El martes 28 de abril tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida con honores militares. A continuación, se dirigirán al Despacho Oval, donde participarán en una reunión bilateral, mientras que la reina Camilla y Melania Trump participarán en un evento educativo con estudiantes que utilizarán inteligencia artificial y realidad virtual para explorar la historia común de ambos países.

Ese mismo día, Carlos III pronunciará un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, en sesión conjunta. Será la segunda vez que un monarca pronuncia un discurso allí tras el de la reina Isabel II en 1991. Asimismo, se trata de la primera visita de Carlos III como monarca a Estados Unidos desde que asumió el trono en 2022, aunque como príncipe de Gales estuvo 19 veces en ese país. Por la noche, tendrá lugar la cena de gala en la Casa Blanca.

Al día siguiente, pondrán rumbo a Nueva York, donde mantendrán diferentes encuentros y rendirán homenaje a las víctimas del 11-S con motivo del 25 aniversario, para acabar en Virginia, donde se fundó la primera colonia inglesa permanente en territorio americano.